Sánchez recuerda a Iglesias que hay más opciones que el gobierno de coalición

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que su primera apuesta es la formación de un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Pero, en caso de que las negociaciones para su formación fracasen, ha ofrecido como alternativa pactos de investidura o de legislatura. Durante el debate entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el hemiciclo del Congreso, el jefe del Ejecutivo ha repasado las "ofertas" que ha hecho el PSOE para llegar a un acuerdo y que han culminado con la mano tendida a la formación de un Gobierno de coalición. "Queremos gobernar con ustedes, sacar adelante muchas políticas en beneficio de la ciudadanía y esa es la mano que tienen tendida", ha subrayado Sánchez apuntando a continuación que, en caso de que esta idea fracase, hay "muchas otras opciones", como o un pacto de investidura o un acuerdo de legislatura.

La alternativa, según ha avisado el líder socialista, es que Unidas Podemos se sitúe junto a la "ultraderecha" votando en contra de su investidura, por lo que les ha pedido "generosidad y responsabilidad" para no quebrar las "esperanzas" que tienen puestas en sus negociaciones "muchos votantes de izquierdas".

Sánchez, ha admitido además "discrepancias profundas" con Unidas Podemos para resolver el tema catalán y ha reprochado a este grupo confederal que cuando hablan de Cataluña "piensan que sólo tiene una voz, y yo creo que tiene muchas". Sánchez ha considerado que, a diferencias de otros partidos, Unidas Podemos "sí quiere resolver la crisis de Cataluña, pero tenemos muy distintas formas de afrontar el debate". Y en concreto, al portavoz de En Comú, Jaume Asens, le ha recriminado que cuando habla de Cataluña piense que "sólo hay una voz, sólo un pueblo y yo creo que hay muchas voces, muchos pueblos y mucha gente que quiere quedarse en España y no seguir la deriva soberanista". Sánchez ha insistido en que es un problema de convivencia, "no de Cataluña y el Estado español. Esta no es una crisis entre un pueblo oprimido y un Estado que no es democrático y de derecho".

En este sentido se ha referido a cuando Asens plantea la existencia de "presos políticos" y le ha asegurado que "no hay presos políticos en España". "Lo que hay son políticos que han cometido ilegalidades que ahora mismo están siendo juzgadas ante el Tribunal Supremo", ha añadido. Y ha precisado que el "reproche" que hay que hacer a la política es que "se ha juidicializado una crisis política o se ha politizado la justicia". Por tanto, ha insistido, para Cataluña hay que hablar de una "solución política".

IGLESIAS NO QUIERE SER UN "MERO DECORADO"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido mientras a Pedro Sánchez de que su grupo no puede aceptar ser un "mero decorado" en el Gobierno de coalición que ambas formaciones negocian y del que depende el 'sí' de sus 42 diputados a la investidura del candidato socialista. "Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado porque no lo podemos aceptar", ha exigido Pablo Iglesias desde la tribuna del Congreso al PSOE, a quien ha pedido "respeto" y ha avisado de que los ciudadanos no les perdonarían un adelanto electoral.

Unidas Podemos negocia con el PSOE la formación de un gobierno de coalición desde que el viernes Pablo Iglesias anunció que estaba dispuesto a dar un paso al lado y no ser ministro si a cambio los socialistas cedían competencias proporcionales a los votos obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril. El líder de Unidas Podemos ha asegurado que los españoles noentenderían que "un exceso de autoconfianza y de arrogancia" hiciera perder la oportunidad de tener en España un gobierno de izquierdas. "Le voy a ser muy claro, sin florituras", ha asegurado el líder de Podemos, que ha dicho que quiere una coalición con el PSOE para que "de una vez haya justicia fiscal", para aproximar España a laUnión Europea, para limitar la precariedad, que haya salarios dignos y para que por fin haya una transición ecológica.

También ha apostado Pablo Iglesias por que ese gobierno de coalición asegure la bajada de la factura de la luz, intervenga el mercado del alquiler o construya escuelas públicas gratuitas para los niños entre los 0 y los 3 años o que haya una ley de igualdad LGTBI. "Necesitamos competencias y responsabilidades de Gobierno", ha pedido Pablo Iglesias, que ha recordado que hace un año favoreció que fuese presidente en la moción de censura y le apoyó "a cambio de nada" pero ha defendido su legitimidad para tratar de construir un gobierno más estable. "El problema cuando pide la abstención al PP y a Cs es que hay mucha gente que piensa que no desea un Gobierno de izquierdas, sino ser presidente a toda costa, y no le importa de dónde vienen las abstenciones", ha reprochado Pablo Iglesias, que considera que los socialistas solo han planteado "excusas" para no alcanzar un acuerdo.

Tras señalar que una de esas excusas fue su posición sobre Cataluña, ha reprochado al jefe del Ejecutivo en funciones que en su discurso haya hablado de la situación en Venezuela y no del conflicto en esa comunidad autónoma.

LAS EXIGENCIAS DE SÁNCHEZ

Finalmente, Iglesias ha revelado quue el PSOE se ha negado a que miembros de su formación asuman competencias de Hacienda, de Trabajo, de Igualdad, de Ciencia o de Transición Ecológica en un futuro gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Eso, ha dicho, después de que el PSOE empezase por decir que Unidas Podemos no ocuparía ningún ministerio de los considerados "de Estado" --Exteriores, Interior, Justicia o Defensa-- y que no aceptaría incluir a gente de Podemos en equipos liderados por socialistas.

A todo ello, ha dicho Iglesias, el PSOE le dijo "ni hablar". "Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido? Explíquelo a la Cámara a ver si les parece que es algo más que decorativo", ha dicho Iglesias en su segunda réplica, una intervención que ha quedado sin respuesta de Pedro Sánchez.

Pablo Iglesias ha advertido además al presidente del Gobierno de quesi opta por ir a otras elecciones no volverá a ser presidente nunca

y, tras reprocharle que le esté pidiendo el apoyo gratis, le ha avisado de que "no se va a dejar pisotear ni humillar por nadie".