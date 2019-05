Iglesias, cada vez más solo: la crisis interna pone en peligro su liderazgo

El duro varapalo que sufrió Unidos Podemos en las elecciones autonómicas y municipales del 26-M ha terminado por debilitar la imagen de su líder. Pablo Iglesias vive, sin duda, su peor momento al frente del partido populista. La debacle en las urnas fue incontestable y su poder al frente de una negociación para apoyar un nuevo gobierno de Sánchez ha quedado totalmente debilitado.

El balance del 26-M no puede ser peor. En las europeas, Podemos ganó un representante con respecto a 2014 pero por entonces no iba en coalición con Izquierda Unida. Sumando los apoyos de ambos, ha perdido dos representantes y 600.000 votos. El resultado de las elecciones europeas de Podemos supone también una pérdida de millón y medio de votos con respecto a las generales de hace un mes. A nivel local, ha perdido todos los 'ayuntamientos del cambio' a excepción de Cádiz con Kichi, con el que Iglesias mantiene una relación complicada. A nivel autonómico sólo será relevante para la formación de un posible gobierno en La Rioja, Baleares, Asturias y Canarias y en todos los lugares ha perdido representantes. Los casos más llamativos son Madrid - donde ha pasado de 27 a sólo 7 - y Castilla - La Mancha, donde ha quedado incluso fuera del arco parlamentario.

El desastre llevó a Iglesias a esconderse hasta el día siguiente, cuando en una rueda de prensa asumió los malos resultados y dijo que negociaría con Sánchez desde su "modesta posición". Pero la rebelión interna ya es imparable. Adelante Andalucía rechaza que Podemos entre en el nuevo gobierno señalando que "hay muchas formas de intervenir" en el panorama nacional. "Podemos y debemos ser alternativa al PSOE y, al mismo tiempo, muro de contención de las derechas", dijo este lunes la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos Andalucía, Ángela Aguilera. Ella apostó abiertamente por aplicar en España el modelo portugués, "que sirve para que los ciudadanos vivan mejor sin necesidad de asumir postulados que no vamos a asumir" del PSOE.

En Aragón, Nacho Escartín habló tras el 26-M de "tortazo y desastre estructural de Podemos" y culpa directamente a Iglesias. "No nos vamos a callar", dijo el líder de Podemos en esta CC.AA. al Periódico de Aragón. "Toda la gente que ha tenido un perfil propio, más allá de la marca Podemos, ha funcionado en las urnas". Además, quiso marcar tanta distancia con la dirección que llegó a negar a Echenique, el que fuera su antecesor, además de responsable de Organización de Podemos. "¿Echenique? ¿Quién es Echenique?", se preguntaba con ironía en el diario aragonés. "No puede ser, nunca más, una organización centralista que desprecie así a los territorios. No nos vamos a callar a partir de ahora, más democracia interna es lo que hace falta. Se trata de reconocer errores y hacer autocrítica", zanjó añadiendo que Iglesias no se había puesto en contacto con él.

Teresa Rodríguez y Nacho Escartín abanderan así el lado más crítico contra Iglesias que lideraba el hasta ahora vicepresidente del Gobierno manchego, José García Molina, a través de la denominada 'Declaración de Toledo' en la que once dirigentes pedían unidad y responsabilidad a la dirección tras la huida de Errejón. El fracaso electoral ha llevado a todo el equipo de Castilla - La Mancha a presentar la dimisión en bloque y a la creación de una gestora, algo que ya existe en Madrid, Cantabria y La Rioja.

Su aliado principal, Izquierda Unida, también ha dado puerta al plan de Iglesias de formar parte del Gobierno de Sánchez. Garzón antepone llegar a un acuerdo programático con el PSOE a entrar en una coalición. Su postura dista de la de hace menos de un mes, cuando en la manifestación del 1 de mayo abogaba, al alimón con Iglesias, por tocar poder.

Lo cierto es que en Podemos todo parece desmoronarse, pero Pablo Iglesias resiste en el 'trono de hierro' a la espera de unos tiempos mejores que muchos dentro del partido ven todavía muy lejos.