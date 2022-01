Igea sitúa a Cs como el único partido capaz de "transformar", y define al PP y al PSOE como conservadores "por esencia"

El candidato a la Presidencia también se ha referido a VOX: "¿No tenemos más esperanza que aquellos que hablan del alzamiento?"

El candidato por Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en el que ha asegurado que Cs es ese partido que ha hecho que las cosas "cambien con moderación", y ha asegurado que su formación es la de los "valores, la democracia y el cambio de verdad".

Así lo ha señalado Igea en el acto celebrado este sábado en el Círculo de Recreo de Valladolid, acompañado por los diputados en el Parlamento Europeo Luis Garicano, Soraya Rodríguez --exrepresentante del PSOE en el Congreso y la Institución europea--, Susana Solís, Jordi Cañas y Adrián Vázquez, en el que ha reconocido que Cs es el partido "capaz de transformar" la Comunidad: "Por primera vez en este Comunidad ha habido política, hay cambio, hay esperanza, y os quieren resignados".

Igea ha destacado que la formación 'naranja' es la opción que "defiende" los valores, principios e intereses de los ciudadanos, algo que ha reiterado en numerosas ocasiones, dado que el partido se compromete con la "defensa" de la libertad "en cualquier parte de España y del mundo, por difícil que sea", según declaraciones recogidas por Europa Press.

Mientras tanto, Igea se ha referido al PP y al PSOE como "conservadores por esencia", en sus palabras, son partidos "con miedo a la transparencia". En contraposición a las políticas realizadas por estos partidos, ha reconocido que Ciudadanos es el que "ha conseguido cambios", un partido "que no sale a pactar, sino a gobernar". Asimismo, sobre la formación de Santiago Abascal, el candidato se ha preguntado si no hay "más esperanza" que tener un candidato que hable del "alzamiento" y del "honor del Pardo".

Una de las cuestiones en las el ex vicepresidente ha hecho más hincapié ha sido la cuestión de la "honestidad" en la política, para lo cual ha recordado que durante la anterior legislatura ha sido "fundamental" la "evaluación" de las políticas públicas y la "transparencia" con los ciudadanos, mediante instituciones como el Comisionado de Transparencia de la Junta.

En este sentido, Igea ha reconocido la importancia de que existan "controladores independientes", así como oficinas contra el fraude político, en definitiva, órganos que "obliguen" a los políticos a obtener "los mejores resultados", algo que Ciudadanos "ha conseguido", ya que se han obtenido los "mejores resultados de empleo" de la historia de la Comunidad, porque se han propuesto "hacerlo mejor que los demás".

En cuanto a la actual pandemia de la COVID-19, el candidato a la presidencia de la Junta ha afirmado que la Comunidad "protegió" a los ciudadanos "con mayor eficacia" que otras Comunidades, y ha reiterado que "ese es el sentido de la política liberal", de las políticas que "no toleren el clientelismo". En este sentido, ha criticado el comportamiento de las demás formaciones políticas: "Se les ha dejado solos y en dos semanas están haciendo las mismas cosas de siempre, no se les puede dejar solos, no podemos dejar esta comunidad en manos de aquellos que no saben hacer otra cosa que el clientelismo".

En relación a ello, Igea ha aseverado que el candidato del PSOE a la presidencia, Luis Tudanca, "bien podría llamarse Fraga --en referencia al expresidente del PP y exministro franquista Manuel Fraga-- y no pasaría nada".

Por último, el candidato ha reconocido que se encuentra "orgulloso" por poder representar a Ciudadanos en este momento "difícil" y ha recordado a aquellos que tengan dudas que "hoy ya no queda duda" de que el partido va a demostrar durante las próximas tres semanas "para qué se ha venido aquí", que ha sido para oponerse a aquellos que solo buscan "pactar".

PRESENCIA EN EUROPA

La presencia de la Comunidad Autónoma en las instituciones europeas ha sido uno de los temas principales de la intervención del candidato, sobre la cual ha resaltado que "se necesita más presencia física en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, para defender los intereses de la Comunidad".

En este sentido, ha afirmado que el sector de la automoción de la Comunidad "debe protegerse" en el ámbito de la transición ecológica, para lo cual "debe existir un compromiso" con la bajada de las emisiones "sin afectar al sector" y eso "se juega" en Bruselas en "cada partido".

El Brexit también "preocupa" a la formación, debido a que "ha ganado" en las zonas rurales dado que "no se han sentido representadas" en las instituciones europeas, algo para lo cual el ex vicepresidente ha reconocido que se debe hacer que "Europa mire a Castilla y León" y "tenga en cuenta a la Comunidad".

Para ejemplificar la manera en la que se "deben" hacer las cosas, Igea ha mencionado la reciente llegada a la comunidad de la empresa Switch Mobillity, gracias a las "facilidades" que ha ofrecido la Consejería de Empleo e Industria, dirigida hasta hace un mes por la representa de Ciudadanos Ana Carlota Amigo. Sobre este tema, Igea ha concluido sentenciando que el reto demográfico "es el reto de Europa".

EURODIPUTADOS

Los diputados por Ciudadanos el Parlamento Europeo han manifestado su apoyo a la candidatura de Francisco Igea a la Junta de Castilla y León, del cual Luis Garicano ha reconocido que es un candidato que "representa" los valores de los ciudadanos y "del partido".

Garicano ha reconocido que en la Comunidad y en España "es necesario el consenso" para poder realizar las "reformas necesarias", algo que en sus palabras "no se puede alcanzar" con gobiernos de izquierda "apoyados por la ultra izquierda".

Sobre la campaña del partido naranja en la Comunidad, Garicano ha afirmado que "se viene con la cabeza muy alta, con un candidato que "ha dicho las cosas con claridad" y seguirá gobernando "desde el centro y desde la razón".

Por su parte, la eurodiputada Soraya Rodríguez ha reiterado el apoyo a Francisco Igea, y ha reconocido que en la campaña electoral autonómica es "donde hay que decidir". Sobre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Rodríguez ha afirmado que "no tiene nombre lo que ha hecho", el hecho de disolver un gobierno para convocar nuevas elecciones que no se "decidan en los despachos" se ha realizado con "nocturnidad y alevosía".

Rodríguez ha concluido su intervención invitando a los votantes a que "piensen y reflexionen" sobre lo que representa para la Comunidad el partido como "acción política de centro, moderada, liberal y constitucionalista". De igual forma, se ha referido a Mañueco diciendo que "ser cobarde y mentir no le valga la pena" en la próxima concurrencia electoral.