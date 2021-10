Igea (Cs) sigue confiando en la palabra de Mañueco de que no habrá elecciones

Madrid, 26 oct (EE).- El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, mantiene su confianza en la "palabra" del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, de que no habrá adelanto electoral y cree que las críticas a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, también de Cs, es "una tormenta de verano".

Igea ha hecho estas declaraciones en Madrid en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, donde ha acompañado y presentado a la consejera, cuyo plan de reestructuración del sistema sanitario autonómico la ha convertido en objeto de críticas, no ya de la oposición o de protestas en la calle sino del PP, socio de gobierno, por boca del portavoz de este partido en el Senado, Javier Maroto, y de los populares de Ávila y Burgos, que han pedido su dimisión.

Preguntado por un posible adelanto electoral por parte del presidente regional a cuenta de esta situación, Igea ha respondido: "sé que no lo va a hacer porque me ha dado su palabra y yo confío en la palabra del presidente, nunca me ha engañado".

Considera además que "nadie lo entendería" y que "hay que dar un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, porque la gente está contenta y así lo dicen las encuestas".

Ha defendido también que "los gobiernos de coalición tienen que ser leales porque si hay algo que se valora en nuestro país es la lealtad", aunque en este punto ha advertido de que "lealtad no es sumisión".

En concreto respecto a las protestas y críticas contra la consejera y sus planes de reestructuración del sistema sanitario ha opinado que "esto es una tormenta de verano" y que "hay que dar tranquilidad porque tenemos la mejor consejera de sanidad que uno pueda tener".

A su juicio, "gran parte de lo que ocurre" con la responsable de Sanidad tiene que ver con la alta valoración que las encuestas le dan entre los ciudadanos y con "gente -a la que no ha identificado- que tiene interés en bajar esa valoración".

Por su parte, la propia consejera ha dicho encontrarse "muy bien", aunque "sorprendida" por las críticas a la reforma de ordenación de un sistema "que está en un momento muy débil" y por "algunas cosas" que escucha, "sobre todo de las personas que nunca se han sentado a proponer alternativas".