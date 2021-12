Igea: "El sanchista es Mañueco, escurre responsabilidades"

Francisco Igea, que se convertirá mañana oficialmente en el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, asume "orgulloso y con una enorme responsabilidad" tratar de demostrar durante una campaña electoral que prevé "dura", que "igual el que es sanchista es Mañueco", ya que "huye del control, de la transparencia y escurre responsabilidades".

En una entrevista con la Agencia EFE, conocedor ya de que será de nuevo el candidato de Ciudadanos en las elecciones del próximo 13 de febrero, ha reconocido que lo que le preocupa de esta situación es que las personas que más le quieren le han pedido "que no lo haga", pero "uno tiene una condición y ellos también me conocen, es el hombre el que está en la arena": "Siempre me ha gustado estar en la arena y nunca he eludido la pelea, aunque es difícil, estoy cansado" y "mi mujer está muy harta también".

Ve como "una estupidez" el lema utilizado por el presidente de la Junta y por el PP para plantear la discusión entre "sanchismo o futuro", ya que esta corriente referida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es, en su opinión, "una manera de ocupar el poder" que "no es exclusiva" del dirigente socialista, a quien ve como "tóxico", sino que ese afán por "acaparar el poder omnímodo" también lo observa en Mañueco. "¿No será Mañueco un sanchista?", se ha preguntado inicialmente.

Igea reconoce que esta estrategia del presidente tiene semejanza con la empleada por la presidenta de la Comunidad de Madrid y su compañera del PP, Isabel Díaz Ayuso, aunque en el caso de Fernández Mañueco lo ve más como "una impostura un poco ridícula" que "no va a surtir efecto" de cara a los electores.

"Un conservador, paciente y precavido que se convierte en un osado trapecista... lo que te puede pasar es que te caigas y te pegues un bofetón", ha resumido, convencido de que "no es el valor y la osadía de Ayuso lo que caracteriza a Mañueco".

Sobre la campaña electoral, ha considerado que llega en "un momento muy difícil de la Comunidad", pero ha avisado de que no va a "tolerar" que este territorio se convierta en un "campo de batalla de intereses ajenos", en referencia a las derivadas nacionales de estos comicios.

No ha vuelto a hablar con Mañueco desde que le colgó hace una semana tras recibir la noticia de que destituía a los consejeros de Ciudadanos del Gobierno y convocaba elecciones y, preguntado por cómo se imagina su próximo cara a cara, ha respondido que le diría: "Eres un sinvergüenza".

Puede que Mañueco e Igea vuelvan a encontrarse ya en el primero de los dos debates electorales que marca la Ley Electoral de Castilla y León, con el representante de Ciudadanos confiado en que "la cobardía de Alfonso no llegue a tanto" porque "ya se ha faltado bastante al respeto a los ciudadanos de esta Comunidad".

"Si has sido valiente para convocar y poner en juego la economía y la vida de los ciudadanos por tu capricho y tu interés, tienes que ser valiente para ir a un debate. Espero que no se lo permitan, aunque lo intente", ha dicho ante la posibilidad de que Mañueco eluda lo establecido en la norma y no acuda al debate electoral.

Contrariado aún por el "episodio vergonzoso" del adelanto electoral e "indignado" con la "mentira" del presidente de Castilla y León para justificarlo, Igea ha considerado que "la verdad es la mejor baza en la vida para cualquiera", no solo para la campaña electoral. "Cuando un dice la verdad no teme a nada", ha resumido, convencido de que cuando Mañueco no ha sido capaz de hacerlo "mirando a la cara" es porque sabe que "ha mentido".

Igea y su equipo están convencidos de que el denominado "relato" de Mañueco sobre los motivos de la ruptura "no se lo ha creído nadie" y, en este sentido, ha reconocido que incluso en algunos miembros del PP con los ha hablado en los últimos días le han reconocido "cierta estupefacción" por lo ocurrido.

"LAS URNAS LAS CARGA EL DIABLO" y "MUY POCO HERRERIANO"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No me he llevado documentación", avisa al ser preguntado con qué herramientas cuenta para desmentir ese relato del presidente sobre las razones del adelanto electoral, aunque ha añadido que si él fuera Mañueco "no desvelaría sus conversaciones conmigo" porque le perjudicarían, a lo que ha añadido que él sí dispone de ellas, aunque ha descartado convertir la campaña en una sucesión de conversaciones de este tipo, "al estilo Sálvame Deluxe".

Pero a modo de advertencia y de reflexión sobre lo que puede ocurrir en las elecciones del 13-F, Igea sí ha desvelado que una de las frases que Mañueco le repetía a menudo para asegurarle que no iba a adelantar los comicios era que "las urnas las carga el diablo": "A veces la broma no sale bien", ha apostillado al respecto.

En su opinión, en el próximo mes y medio se presenta un "escenario inédito", por lo que es "difícil hacer predicciones", aunque ha afirmado que en las encuestas y consultas a los electores potenciales "la percepción es buena", especialmente porque "la maniobra no ha sido entendida", en referencia al adelanto electoral.

"La ciudadanía no se ha tragado esta cosa y se valora una buena acción de gobierno", ha resumido, convencido de que lo que se va a producir es una "campaña de apropiación indebida", en referencia a que el PP tratará de desdeñar el trabajo realizado por los representantes de Cs en el Gobierno al frente de la pandemia.

"Todo esto ha sido muy poco herreriano", ha ironizado sobre lo que pensará el antecesor de Mañueco en el PP y en la Presidencia de la Junta, Juan Vicente Herrera: "no sé qué pensará, es todo muy sorprendente".EFE

orv-grg-mr/may

(foto) (vídeo) (audio)