Igea destaca sobre las primarias de Ciudadanos en Galicia que "por primera vez" ha habido más voto crítico

El candidato a la presidencia de Ciudadanos, Francisco Igea, ha destacado este sábado que en las primarias del partido en Galicia celebradas ayer "hubo, por primera vez, más voto crítico que voto de los que se llaman a sí mismos 'oficialistas', por lo que ha considerado que "en este partido hay muchas esperanzas de que las cosas cambien".

"Eso quiere decir que hay mucha gente en Ciudadanos que cree que hay que hacer un análisis de lo que ocurrió el 10 de noviembre y hay que corregir los errores tanto de organización como de estrategia que nos llevaron a tener ese pésimo resultado", ha subrayado a los medios de comunicación en Málaga, momentos antes de participar en un encuentro con afiliados y simpatizantes de la formación para explicar su proyecto de partido.

En Galicia, la candidata Beatriz Pino, respaldada por Arrimadas ha recibido 156 votos (el 47,27%), mientras el apoyado por Igea, Manuel Jesús Morgade, con 140 (42,42%), se ha quedado a solo 16 votos de distancia, con los otros cuatro contrincantes muy atrás.

"Van a ser días decisivos, es importante hablar con los afiliados pero también es importante escuchar a los afiliados", ha indicado Igea, que ha explicado que desde su candidatura han intentado que la de Arrimadas escuchase estos resultados y dijese cómo los interpretaba, pero "seguimos instalados en el 'si no es con mi sistema, yo no juego'; yo creo que eso no es una buena cosa y no indica unas condiciones ideales para liderar el partido".

También ha indicado que esperan que "no se produzcan demoras como se produjeron ayer, que se pongan todos los resultados desde el primer minuto, detallados, con los votos, que se ponga el censo, quién ha votado y todas esas que deben de hacer a este partido diferente", al tiempo que ha recordado que Cs "era el adalid de la transparencia".

"No queremos poner nada en duda pero sí que queremos insistir en que necesitamos que los datos se den con prontitud, con claridad, provincia por provincia, candidatura por candidatura, para que todos sepamos qué es lo que ha ocurrido y que demos ese ejemplo de transparencia que queremos dar", ha incidido.

Coaliciones electorales para las próximas elecciones

Por otro lado, al ser preguntado sobre posibles coaliciones de Cs con otros partidos antes de las elecciones ha considerado que esto es "un error", el cual se verá en las próximas citas electorales "como se ha visto en la historia electoral de este país que las coaliciones preelectorales en España casi nunca suman dos y dos cuatro y con casi mucha frecuencia incluso restan".

"Hay encuestas sobre la situación electoral en Cataluña que dicen que la suma de PP y Cs no solo no suma, pierde escaños, y además resta votos, osea que no es una buena estrategia", ha señalado, a lo que ha añadido que "lo importante en política no es ganar, es para qué".

En este sentido se ha preguntado "¿dónde está nuestro programa?", pues Cs se presentó a las elecciones "para cambiar las cosas, para cambiar la suerte de la gente, para tener un país con más calidad democrática y eso está en un programa".

"Hemos hecho una coalición electoral y yo no digo que no exista, digo que no lo conozco, pero no sé dónde está el programa de esa coalición, qué ha sido de nuestro programa, qué parte de nuestro programa se ha admitido en esa coalición. Yo creo que la inmensa mayoría de los militantes que están hoy aquí no lo conocen y solo conocen una cosa: a qué hemos renunciado de nuestro programa", ha criticado.

Por estos motivos, ha resaltado que "ni un solo acuerdo sin programa, no es razonable desde el punto de vista los acuerdos preelectorales y luego nuestras líneas rojas en política no pueden ser ni los partidos, ni las personas", por lo que ha afirmado que Cs debería "intentar no sostentar gobiernos en mayorías que incluyan partidos populistas".

Candidatura

Asimismo, ha explicado que su candidatura ofrece a los afiliados la "seguridad de que el modelo que ellos elijan se llevará adelante", puesto que "hay dos candidaturas: una que dice que solo persistirá como presidenta del partido si sale el modelo que ella propugna y otra candidatura que dice que representará a lo que quieran los afiliados sean esto lo que sean".

"Nuestra candidatura ha dicho públicamente y hoy lo reiteramos aquí que una vez que hayan pasado las elecciones nosotros solicitaremos que se incorporen a la ejecutiva todos los líderes autonómicos elegidos por primarias, por tanto, solicitaremos a Juan Marín, a Toni Cantó y a todos aquellos que son o portavoces o vicepresidentes salvo en el caso de Murcia, a la espera de que se resuelva judicialmente lo que está pendiente de resolverse", ha precisado.

Ha incidido en que pedirán que se incorporen a la ejecutiva porque no entienden que "se tomen decisiones sin escuchar, sin oir la voz de todos los territorios, sería poco sensato. También vamos a proponer que en esa ejecutiva se incorporen tanto el portavoz del Parlamento Europeo como nuestra portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas".

"Esa es la diferencia entre quienes creen en la integración, en la participación, que no todo debe depender de la voluntad de una única persona y quienes creen que solo se puede jugar con su modelo y sus reglas".