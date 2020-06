Igea reconoce el trabajo de cargos públicos que olvidaron su color político para salir de una situación "angustiosa"

Se vivieron días "desesperantes y de verdadera angustia", como cuando ves venir "la ola de un tsunami y echas a correr buscando un sitio alto"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha querido reconocer el trabajo realizados por muchos alcaldes y presidentes de Diputación "que dejaron a un lado su color político" para unir esfuerzos y hacer frente a una "situación angustiosa y muy difícil" provocada por la pandemia del Coronavirus.

Así lo ha asegurado Igea, en una entrevista concedida a Europa Press, quien ha asegurado que tanto dentro como fuera del Gobierno autonómico ha habido "gente que ha hecho un trabajo estupendo" como muchos alcaldes y presidentes de Diputación "que han olvidado los colores paras sacar adelante una situación muy difícil" y ha citado al alcalde de Burgos, de Aranda, Soria, de Miranda de Ebro o Salamanca.

Al respecto, ha destacado el "nivel de compromiso con los ciudadanos" que ha llevado a todos a "olvidar los colores" para unir esfuerzos, lo que ha sido reconocido en todo el país, que ha valorado a una Comunidad, Castilla y León y su gestión, "lo que es bueno", ha subrayado Igea.

Y es que, según ha apuntado el vicepresidente y consejero de Transparencia, en una situación "tan mala" como la que ha tocado vivir se pueden encontrar dos tipos de reacciones, "la gente que se desespera, se enfada y no es capaz de afrontarlo o las personas solidarias con el otro" y en este segundo grupo es donde se encuentra Castilla y León.

Sobre la actuación de la Junta, Francisco Igea ha explicado que cuando estalló la pandemia se creó un gabinete de crisis presidido por Alfonso Fernández Mañueco, que "siempre ha ejercido un liderazgo muy razonable porque es una persona que escucha" y ha dejado claro que está "favorablemente sorprendido" de la actitud mantenida por el presidente del Ejecutivo regional.

"Mantenemos una relación excelente y en un Gobierno en el que no hay batalla política interna, hay una solidaridad entre todos sus miembros" ha aseverado el también consejero de Transparencia, quien ha insistido en que se apoyan los unos a los otros "buscando los mejores resultados".

También ha destacado la figura de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la cara más visible en la Comunidad durante toda la crisis sanitaria para quien tiene tantos elogios que no cabrían en las hojas de un cuaderno, y ha reconocido que "muy pocas veces en la vida uno se encuentra con una persona con esa capacidad de trabajo y de empatía con las situaciones".

Reconoce Igea que tanto Casado como él lo han pasado "mal" porque son sanitarios, ambos médicos, y asegura que ha habido días "especialmente duros" y aunque no temieron que pudieran colapsar el sistema en la Comunidad los primeros días vivieron "una verdadera angustia" de saber si se llegaba o no se llegaba a disponer de los EPIs y material necesario.

"Desplegamos toda nuestra capacidad, pero yo no he visto nada como lo de aquellos días, con la gente al teléfono hablando con China, con medio mundo buscando... Ahora cuando miras atrás... fueron días desesperantes, pero lo resolvimos lo mejor que se pudo", ha explicado Igea, quien compara la situación como con alguien que está en una playa y ve venir un Tsunami y echa a correr pensando si llegará o no a una zona alta donde la ola gigante no le arrastre.

No obstante, el vicepresidente de la Junta no puede estar satisfecho por los más de 3.500 fallecidos en la Comunidad pero ha reconocido que no hay "más merito" que el de los trabajadores de la Sanidad y de la Consejería, que elaboró unos planes de contingencia "que se desplegaron a gran velocidad". "Llegamos, pero nunca podremos porque sería ni ponerte en el corazón de las personas" que han sufrido con esta crisis o que han visto a un familiar morir.

A pesar de ello, cree que hay algo que en esta crisis ha demostrado su eficacia, y es la "transparencia" ya que, según sus propias palabras "la crisis ha demostrado la bondad de la transparencia".

Francisco Igea es un defensor de que la transparencia "es una de las herramientas más eficaces de transformación de la política" porque ser transparente "obliga a ser eficaz y mejorar" por lo que cree que es una herramienta de mejora de la gestión económica, política o sanitaria.