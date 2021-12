Igea (Cs) muestra mensajes para desmentir un pacto a espaldas de Mañueco

(Actualiza la NA2284 con la posición de la Junta de Castilla y León)

El exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), ha difundido una conversación por WhatsApp con el consejero de Hacienda, del PP, en la que explica sus avances presupuestarios con el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), para desmentir la acusación del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sobre una negociación presupuestaria a sus espaldas.

Igea ha mostrado en su perfil oficial de Twitter esta captura en la que se puede leer como le explica a Carlos Fernández Carriedo (PP) que el alcalde de Ávila está dispuesto a ceder y que por ello cree que debería verse con él, ante lo que el consejero de Hacienda le da las gracias y le dice: "Es un gran paso adelante".

"Esta es la negociación secreta (...) Nosotros no mentimos", ha asegurado Igea, negando que Ciudadanos negociase las cuentas con Por Ávila a espaldas del PP, como sostuvo Mañueco para justificar su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 13 de febrero.

En el mensaje, del pasado jueves, Igea también le dice a Carriedo que ha hablado con el alcalde de Ávila esa tarde y le sugiere que se reúna con Sánchez Cabrera "este fin de semana", dado que el presidente de XAV estaba "razonablemente dispuesto a ceder en la parte más estrambótica (polideportivos...)".

Carriedo responde a Igea: "Gracias Paco. Es un paso adelante. Lo veo con Raúl para coordinarnos y no ir cada cual por su lado", a lo que Igea le dice: "Si necesitáis que vaya, me dices".

En el Gobierno, ahora en solitario, de Fernández Mañueco consideran que este mensaje no cambia su denuncia acerca de una negociación presupuestaria opaca. Una conversación en el marco de la negociación presupuestaria no implica que no existiesen una agenda y unos pactos secretos de los que Igea no informaba, aseguran a Efe fuentes de la Junta.

Y creen que durante el fin de semana se hizo evidente la confluencia de intereses entre Ciudadanos, Por Ávila, y el PSOE cuando los socialistas anunciaron el sábado que sus procuradores apoyarían las enmiendas presupuestarias de la formación abulense.

En la Junta de Castilla y León, los de Mañueco consideran que difundir una conversación privada dice mucho de Igea y deja en evidencia un nerviosismo que el equipo del PP, en cambio, no sufre. "Nosotros estamos tranquilos", recalcan. EFE

grg/ml/jdm