Igea espera que nunca Gobierne en CyL quien crea en la exclusión, la xenofobia o el miedo

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha señalado que quien pretenda gobernar en España "tiene que apostar por una política de integración de quienes acuden a nuestro país buscando un futuro mejor" y espera que en Castilla y León "no gobierne nunca" quien crea en la exclusión, en la xenofobia o en el miedo en vez de en las políticas de integración.

Así lo ha indicado este miércoles durante su visita al barrio vallisoletano de Pajarillos, al que se ha referido como "un buen sitio" para realizar estas declaraciones, ya que se trata de un distrito que reúne a vecinos de hasta 40 nacionalidades.

Preguntado por su opinión sobre la Convención Nacional del PP que acogió Valladolid este martes, Igea ha recordado que no es del PP y que ya estuvo en la convención de Ciudadanos. "Cada uno va a la convención de su partido", ha apuntado, aunque ha agregado que "algunos van a las convenciones de su partido y luego, a las de otro", aunque este, ha insistido, no es su caso, pues acude únicamente a las citas del partido en el que milita porque es lo que defiende.

No obstante, ha incidido en que cree que es "bueno" que los partidos reflexionen y ha indicado que considera que "quien pretenda gobernar este país tiene que apostar por una política de integración de quienes acuden buscando un futuro mejor".

En este sentido, ha incidido en que él tiene una postura "muy clara al respecto", pues espera que en Castilla y León "no gobierne nunca quien cree en la exclusión, en la xenofobia o en el miedo en vez de en las políticas de integración".

"Por eso estamos nosotros aquí, porque mantenemos unas políticas propias, diferentes de otros partidos, que son claramente diferentes", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que "no da lo mismo en política, ni en nada en la vida, arre, que so y no da lo mismo tener gobiernos que creen en las libertades, en la integración y en las políticas de progreso o tener quien no cree en esto".