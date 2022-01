Igea dice que Cs es "más necesario que nunca" cuando "se acercan a decidir" quienes hablan "desde la intolerancia"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha manifestado que su partido "es más necesario que nunca" en las Cortes ante una legislatura "complicada" si no triunfa "lo que representa" la formación naranja, que, según sus palabras, es "la moderación, el sentido común y la regeneración".

"Es más necesario que nunca cuando se acercan a decidir, o cuando pretenden decidir, quienes no saben más que hablar desde la intolerancia, desde la imposición, desde el miedo", ha continuado Igea durante la presentación de los candidatos de Ciudadanos por la provincia de Salamanca, en una lista encabezada por Luis Fuentes, quien ha sido presidente de las Cortes, y David Castaño, en segundo lugar, quien ha ejercido durante la última legislatura como portavoz del grupo parlamentario de Cs.

Así lo ha señalado, acompañado también por la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, en un acto donde ha comenzado su intervención felicitando a los medios de comunicación por la celebración de su patrón, San Francisco de Sales, ante lo que ha insistido en que el periodismo es "un trabajo esencial" porque "no existe una acción política eficaz si no existen medios libres que puedan comunicar a los ciudadanos la realidad" y pedir a los políticos "claridad y respuestas".

"Creo que eso es esencial en política y esto es importante porque estas cosas que todo el mundo da por sentado pues a veces cambian para bien y a veces retroceden, y eso es otra de las cosas que nos jugamos hoy. Nos jugamos en esta campaña mantener el portal de acceso a la información abierto, mantener las ruedas de prensa sin límites de preguntas, con todos los medios, o volver a algunas costumbres de 'solo gráficos' que no vamos a mencionar", ha añadido.

Ya en referencia a la lista por Salamanca, ha recordado las responsabilidades de Luis Fuentes deu David Castaño en los dos últimos años de Gobierno autonómico. "Para mí es un honor y un orgullo venir hoy a presentar esta lista con dos personas que han trabajado por nuestro proyecto, por nuestro proyecto de transparencia y regeneración que supone Ciudadanos, de manera muy intensa. En dos puestos de altísima responsabilidad", ha continuado sobre unas Cortes que han estado "muy polarizadas" pero que "va a ser poco" si se compara con lo que "viene encima, probablemente".

"Me temo que el escenario no es el escenario donde va a bajarse la polarización y las tensiones, sino que probablemente vamos a vivir una legislatura complicada si no conseguimos que triunfe lo que representa este partido. La moderación, el sentido común y la regeneración", ha seguido.

CONTINUIDAD

La intención, tal y como ha seguido, es que el "proyecto continúe" después de los comicios autonómicos porque ha sido "bueno para la Comunidad", ya que, según Igea, la labor de Ciudadanos "ha conseguido que esta comunidad progrese, que tenga menos paro, que haya bajado más rápido que nunca" junto a una recuperación del turismo rural "espectacular" o "una sanidad que ha sabido responder a la mayor crisis de nuestra historia de manera absolutamente ejemplar", ha puesto como ejemplo.

"Todo eso tenemos que hacer que continúe porque eso ha hecho que esta comunidad sea mejor, que esta comunidad sea más eficaz, ha hecho que se acaben algunas malas prácticas", ha añadido en presencia de los candidatos de la formación por Salamanca.