Igea califica de "manso" a Mañueco, de "conservador" a Tudanca e identifica a Vox con "la derechita cobarde"

El candidato a la Presidencia de la Junta por Ciudadanos, Francisco Igea, ha calificado de "manso" al 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, considera a Luis Tudanca como el candidato "más conservador" que concurre a las elecciones del 13 de febrero e identifica a Vox con "la derechita cobarde" porque viven del "miedo" al "diferente".

Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, en el acto de presentación de candidatos de la formación a las Cortes y en el que ha estado presente, entre otros, la presidenta del partido, Inés Arrimadas, la coordinadora regional, Gemma Villarroel, y el portavoz en el Congreso, Edmundo Val.

En su intervención Igea ha apelado a la "defensa de las ideas" del partido que giran en torno a la libertad, una libertad que no existe, ha asegurado, "donde no hay verdad" algo que no ha habido, a su juicio, "en las últimas semanas en la Comunidad.

El candidato ha hecho un repaso por la acción de su Gobierno en estos dos años y medio después de más de 30 años de "clientelismo" razón, según sus palabras, por la que "alguno" tenía "mucha prisa" por sacarles de la Junta. "Vamos a concurrir a estas elecciones siendo los únicos que defendamos la acción de Gobierno", ha advertido para recordar como en estos dos años y medio se han enfrentado a la "mayor crisis sanitaria que ha vivido el mundo en el último siglo".

Así, ha recordado como se multiplicaron las camas hospitalarias para hacer frente a una enfermedad que han padecido más de 450.000 ciudadanos en la Comunidad. "Y nosotros nos enfrentamos a diario a este drama dando la cara, explicando las cosas a los ciudadanos, mirándoles a los ojos y diciéndoles la verdad", ha resumido. "Gracias a eso y no a la ineficacia de este Gobierno soportamos esta ola", ha ahondado.

También ha insistido en que se abrió las agendas de los consejeros, se hicieron públicas las subvenciones de la Junta, algo que "molestó a algunos que fueron al congreso del PSOE a denunciarlo, ha deslizado, para "acabar" con el clientelismo porque la transparencia viene a significar, ha apuntado, que "cuanto más te miro, mejor te portas".

También ha valorado su proyecto de Ordenación del Territorio, bloqueado 20 años y "esencial" para la Comunidad, si bien, ha lamentado, está "parado por la incompetencia del presidente"; que se haya mejorado la fiscalidad; que la cultura llegara a todos los rincones; que los dos últimos años el balance migratorio haya sido "positivo" y que la consejera de Industria y Empleo haya conseguido las "mejores tasas" y haya resuelto crisis empresariales. "Donde no aparecían los sindicatos aparecía ella --en referencia a Ana Carlota Amgio--", ha espetado.

De ahí que haya agradecido a todos los procuradores la defensa de la "integridad y la honestidad" del partido en sus peores momentos. "No cedisteis al chantaje, a las promesas y mantuvisteis la palabra de ser gente honesta que quería un cambio de verdad para esta comunidad", ha añadido.

En este punto, ha rechazado que Cs se equivocara en alcanzar un pacto de Gobierno con el PP. "Se equivocaron ellos cuando pensaron que seríamos fácil de manejar, que veníamos a hacernos fotos, que íbamos a ser corderitos sumisos. No ellos son los corderos. Hemos traído tanto cambio que no lo han podido soportar", ha apuntado.

Al hilo de este argumento, ha asegurado que el PP tenía miedo, que es algo que caracteriza, a su juicio a Mañueco. "Es un hombre temeroso de dios, manso, que sabe cumplir ordenes, no lo digo yo, lo dicen ellos todos los días. Para ellos esta tierra es un peldaño, un trampolín y a esta Comunidad ni se le pisa ni se por encima de ella. Ya está bien", ha espetado.

Así, ha recordado que todos los males de la Comunidad no se le puede atribuir a Sánchez. "Él no estaba y ya había problemas de despoblación, de corrupción, de convergencia y crecimiento en empresas, en barrios, había clientelismo", ha explicado para asegurar que habían empezado a "solucionar todos estos problemas" algo que ha frustrado "Mañueco, no Tudanca".

Igea ha aprovechado estos argumentos para advertir de que todo esto es "un paso más" para tejer una alianza con un partido como Vox, porque, en sus palabras, hay quien está más cómodo con "políticas de incienso y sacristía, integristas, con sus trincheras, con sus banderas que con nosotros". "Ellos son sus hijos gamberros que hoy su candidanto nos presta un bufete que se ha dedicado a defender todos los casos de corrupción del PP en esta Comunidad", en alusión al candidato de Vox, Juan García-Gallardo Frings.

De ahí que haya adelantado que durante la campaña habrá "señoritos a caballo" que siembren "intolerancia y miedo" porque saben quién son la "derechita cobarde". "Ellos son la derechita cobarde porque viven del miedo al diferente, del miedo al que viene de fuera o tiene otra orientación sexual. Pero nosotros no vamos a ceder al miedo y a dejar pasar políticas iliberales ni de un signo ni de otro", ha apuntado.

Por último, ha considerado al PSCyL y su líder, Luis Tudanca, como el "más conservador" de Castilla y León. "Tudanca ha sido el mejor defensor de las políticas de Herrera, ha votado en contra de aforamientos, de la ley de transferencia y ha abogado por mantener el mismo clientismo en el dialogo social. Tudanca es el candidato más conservador de los que se presentan a las elecciones", ha añadido.

De ahí que haya asegurado que Cs es el partido del "valor y la responsabilidad". "Si hemos superado el infierno de salir a dar la cara durante la pandemia, esta campaña va a ser un paseo para nosotros. En dos años y medio no ha habido un solo caso de corrupción porque allí estábamos nosotros. Como decían las madres de los espartanos, o con el escudo o sobre el escudo, así acabara esta campaña para nosotros, con el escudo", ha concluido.

VILLARROEL

Por su parte, la coordinadora de Ciudadanos, Gemma Villarroel, ha advertido que su formación no es "marioneta de nadie" y que los ciudadanos responderán en las urnas. "Es el momento de demostrar que estamos más vivos y somos más necesarios que nunca, con altura de miras y sin personalismos", ha apelado.

De ahí que haya reivindicado la "utilidad" de su partido en el hecho de que ni PP, ni PSOE, les "quiere" en las administraciones. "Nos han echado del Gobierno y han decaído las políticas que promovíamos", ha advertido para asegurar que salen a esta campaña "con ganas y garras".