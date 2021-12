Igea avisa de que CyL no será "trampolín" de nadie y no centrará la campaña ni en el "triste" que la ha provocado

Aclara que no habrá "golpe por golpe" y pide lealtad a los responsables públicos en donde hay pactos de gobierno

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido de que la campaña electoral en la Comunidad no será "trampolín" de nadie y no la centrará "ni siquiera en el triste personaje que la ha provocado", en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sino en los problemas de los ciudadanos.

Igea ha ofrecido una rueda de prensa junto a exconsejeros y procuradores naranjas como símbolo del trabajo llevado a cabo tras conocerse el respaldo de la dirección nacional del partido para que sea el candidato a la Presidencia de la Junta sin celebrarse primarias, una propuesta ahora aprobada que ha agradecido al Comité Autonómico tras el evento "no sólo inesperado sino inusitado" como es la convocatoria anticipada de elecciones, un acto "lamentable" en el que considera que un presidente de la Comunidad ha abandonado sus responsabilidades en un momento tan "difícil".

Igea, quien ha reconocido que le hubiera gustado que se celebraran primarias, ha asegurado que sólo ha pedido "altura de miras" a los miembros de su formación a los que ha prometido "sangre, sudor y lágrimas" y que va a volverse a dejar "la piel"

En este contexto, ha avisado de que la Comunidad "no va a servir de trampolín para nadie" porque tiene "sus propios problemas, inquietudes y necesidades" en los que se lleva dos años trabajando como la ordenación del territorio, la despoblación, el empleo o acabar con el "clientelismo" y se hablará de los problemas de la Comunidad en una campaña "atípica" en la que defenderán la labor del Gobierno mientras otros se "aprovechan" de ella.

A su juicio, les han "pillado" trabajando en los problemas "de verdad" y, cuando lo hacían, ha habido quien ha decidido utilizar la Comunidad "de trampolín de otra persona", pero ha dejado claro "desde el primer día" que en Castilla y León no se presenta Pedro Sánchez ni Pablo Casado. "Aquí lo que se juega es el interés ciudadanos de la Comunidad y cualquiera que intente introducir intereses ajenos a los de esta tierra se va a encontrar enfrente a Cs y a los ciudadanos", ha insistido.

Así, ha explicado que se hablará del futuro, de la despoblación, de las infraestructuras de comunicaciones y, en definitiva, de Castilla y León, y ha añadido que se "equivoca" el que piense que esto es un "muro" contra el "sanchismo" o el muro de alguien y se trata de hablar "de lo que de verdad importa".

LOGROS

En este sentido, ha puesto como ejemplo que se tienen cifras de empleo "desconocidas" desde 2008 y ha defendido la implicación de la Consejería de Empleo en todos los problemas, pero también ha incidido en que por primera vez en 20 años se tienen balances migratorios positivos o había una ley para desatascar la ordenación del territorio, pero también tras años de "opacidad" había un cambio decisivo en el acceso a la información pública y una ley de transparencia en marcha para "obligar" a ser transparentes.

De la misma forma, ha defendido que se llevaban 30 años "dando patadas para adelante" a la reforma de la Atención Primaria hasta que llegaron al Gobierno o una política cultural de grandes eventos en capitales, "lujos" o para "lucimiento" de algunos y ahora se ha transformado en una actividad cultural que ha llenado la Comunidad y se ha centrado en el mundo rural.

"De todo eso y más cosas es de lo que vamos a hablar en esta campaña, que nadie se engañe, no hacer campaña ni siquiera centrada en el triste personaje que la ha provocado", ha afirmado Igea, quien ha lamentado que el presidente de la Junta no se atreva si quiera "a mirar a los ojos" a quienes durante dos años han estado defendiendo la acción del gobierno, con "honestidad y diciendo la verdad", cuando estaban difíciles las cosas, y mientras "otros se escondían".

Francisco Igea ha reiterado que tomaron medidas cuando había que hacerlo y salieron siempre ellos "a dar la cara", sin dar nunca la "espalda" a los problemas.

"Quien ha provocado no puede salir indemne de esta situación, la política no puede ser así, los ciudadanos no lo merecen, no merecen que se juegue así con sus intereses", ha añadido.

En este contexto, el exvicepresidente de la Junta se ha referido a quienes les han llamado "pardillos", algo que "puede ser", pero ha aclarado que a su juicio los ciudadanos prefieren "la honestidad al engaño, la lealtad a la traición y luz a oscuridad" y cree que hacer política "desde la luz, la transparencia y la honestidad" no solo es "posible", sino que "mejora las cosas".

GOBIERNO EFICAZ

Francisco Igea ha afirmado que en la Comunidad ha mejorado la competitividad fiscal, el empleo y el balance demográfico, por ejemplo, y "cuando se hacen las cosas bien" porque alguien le "mira" se esfuerza por obtener los mejores resultados y cuando se tiene el propio control interno del gobierno de coalición sirve "para no tropezar".

Además, considera que el gobierno ha funcionado "con mucha eficacia" y cree que Fernández Mañueco "no temía que cayera el gobierno", sino que "continuase" y que salieran adelante cuestiones como la ley de transparencia o la oficina contra el fraude. "Casi seguro de que el temor no era que cayese el gobierno sino que continuase", ha reiterado.

Por ello, ahora que los ciudadanos son quienes tienen la palabra y van a decidir sobre lo hecho, ha asegurado que Cs va a ser un partido que "va a pelear como no han visto nunca", van "a darlo todo" y contarán para ello con todos los cargos, militantes y simpatizantes que quieran transmitir a los ciudadanos que hay una manera "distinta" de hacer la política y que lo que han visto en dos años no quede en un "espejismo" o una "ilusión" y por que no se vuelva a lo que se ve estos días de ruedas de prensa sin preguntas o a peticiones de información que no se contestan y a las llamadas telefónicas. "Que no volvamos a esas cosas a las que algunos parecen querer volver al no resignarse a permanecer en un gobierno transparente y eficaz", ha insistido.

Igea ha agregado que hay una circunstancia que va a "complicar" la campaña y es que han decidido "desde el primer momento" no dar "golpe por golpe" y no "derribar" ayuntamientos y diputaciones, algo que cree que ha sorprendido a muchos, pero cree que es el momento de "ir a por todas" como son ellos, como un partido "leal" que mira por el interés de los ciudadanos.

Por este motivo, ha pedido a los cargos que trabajan con el PSOE y el PP, formaciones con las que hay acuerdos de gobernabilidad en diferentes instituciones, que mantengan la "lealtad" pero también sean "firmes" en las convicciones y ha llamado a mantener "el mayor nivel de firmeza" pero también de "elegancia" en las instituciones.

En cuanto a la campaña electoral, ha explicado que esperan llegar a todas y cada una de las provincias y territorios de la Comunidad, que conocen bien porque se los han "pateado" en estos dos años, aunque ha reconocido que será una campaña "difícil" en la que serán cuidadosos, con el mantenimiento de las medidas de seguridad y siempre como primer objetivo tendrán evitar episodios de contagio o de riesgo, para lo que también utilizarán otros medios como las nuevas tecnologías.