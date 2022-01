Igea asegura que gobernará: "No somos prestamistas de voto"

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la presidencia en las próximas elecciones autonómicas, Francisco Igea, ha asegurado este miércoles en Segovia que su partido va a gobernar: "No somos prestamistas de voto", ha advertido.

Igea ha participado junto al vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, en un acto de presentación de la candidatura por Segovia de su partido a las Cortes de Castilla y León, y durante su intervención, se ha hecho él mismo la pregunta que prevé que le van cuestionar los periodistas estos días: "¿Con quién vais a pactar?".

"Esto tiene la contestación 'Hemos pactado con Ciudadanos'. Nosotros vamos a gobernar. No somos prestamistas de voto", se ha respondido, antes de matizar que ya han gobernado dos años y medio la comunidad.

"No lo digo yo, lo dice el presidente, que se presenta a estas elecciones diciendo 'bueno, yo quería ser (la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso, pero este señor no me dejaba'", ha señalado Igea.

Para él, esta afirmación, que atribuye al presidente de la Junta y ahora candidato, Alfonso Fernández Mañueco, es probablemente "de las pocas cosas ciertas" que este ha dicho durante las últimas semanas.

Durante su discurso, Igea ha revindicado su partido como baluarte de la "moderación", la "centralidad" y la "regeneración", un espacio "poco sexy" en el panorama político actual.

Ha puesto en valor esta posición en un escenario de país y de comunidad que, a su juicio, "se embarca en un futuro político con dos trincheras donde ya no cabe nadie más".

"Cuando la gente está en el combate, cuando la gente está en la trinchera, los valientes son los que ocupan el espacio abierto, los que ocupan el campo abierto, no son los que se esconden en la trinchera", ha continuado, antes de señalar que el suyo es "un partido de valientes". EFE

1011939

lll/jam/fg

(Foto)