Igea apoya a Arrimadas como "líder natural" de Cs

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Cs en esta Comunidad, Francisco Igea, ha expresado este martes su respaldo a Inés Arrimadas para que, como "líder natural" del partido, dé el paso en el próximo Congreso y se ha mostrado partidario de recuperar a figuras como Toni Roldán.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes de Castilla y León, Igea ha asegurado que Arrimadas es "la mejor candidata para liderar el proyecto" y ha dicho que "todos" estarán detrás de ella "si decide dar el paso".

"No conozco a nadie en el partido que no piense que es la mejor candidata para liderar el proyecto", ha afirmado Igea, quien ha demandado "reconstruir" el espacio de Ciudadanos, "aprender" de los "errores" y "trabajar porque este país no se vea en la pesadilla que hoy han ofrecido Sánchez e Iglesias".

Preguntado por la posibilidad de recuperar para la causa al exresponsable económico de Cs Toni Roldán, que dejó su escaño y su cargo en la Ejecutiva del partido naranja por discrepancias con la estrategia marcada por Albert Rivera, Igea ha remarcado que "no se ha ido", ya que sigue siendo afiliado de Cs.

"Nos planteamos recuperar a todos aquellos que han contribuido a hacer de este partido un partido de centro, liberar, grande, con un programa político brillante, naturalmente creemos que no sobra nadie en el partido", ha resumido Igea al ser preguntado por Roldán.

Cuestionado también por las informaciones que hablan de la posibilidad de que el PP absorba a Ciudadanos, Igea ha dicho que "no existe tal cosa" y ha preferido no comentar "leyendas urbanas".