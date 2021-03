Igea (Cs) afirma que Mañueco le aseguró ayer por la mañana que no convocaría elecciones pasara lo que pasara

Mañueco tacha de "irresponsabilidad" la moción de censura en CyL y dice que hubiera sido irresponsable adelantar elecciones

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha explicado que a primera hora de la jornada de ayer, miércoles 10 de marzo, se reunió con el presidente del Gobierno autonómico y socio de coalición, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, quien le confirmó que no convocaría elecciones "pasara lo que pasara".

"En estos momentos es una irresponsabilidad una moción de censura y hubiera sido una irresponsabilidad una convocatoria anticipada de elecciones", ha zanjado por su parte el jefe del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa conjunta para escenificar la "estabilidad" del Gobierno de coalición en la que ha llegado a tildar la "especulación" de la moción que lidera el socialista Luis Tudanca de "cuanto menos estomagante".

Francisco Igea ha citado las palabras textuales que pronunció el presidente de la Junta en esa reunión: "Mira Paco, pase lo que pase no convocaré elecciones porque la gente no lo entendería", afirmación que ha sido ratificada por el propio presidente que ha apelado en todo momento a un ejercicio de "responsabilidad" para no adelantar las elecciones en la comunidad castellano y leonesa.

"En ningún momento se me pasó por la cabeza la convocatoria de elecciones", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo, que ha reconocido que "hubo un tiempo en el que se podía haber producido esa situación", para abogar ahora por la responsabilidad y por la necesaria estabilidad que ofrece un gobierno formado por dos partidos pero que "trabaja unido". "Mi única preocupación ayer es la misma que la de hoy y la de mañana", se ha reafirmado en referencia a la necesidad de trabajar para que la pandemia pase a ser "un mal sueño" en el menor tiempo posible.

Preguntado sobre si entiende entonces que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha sido responsable al optar por disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones en esa autonomía, Mañueco ha aclarado que su decisión de no adelantar comicios ha sido pensando en las personas de Castilla y León y en la situación concreta de la comunidad que preside. "Nada más lejos de mi intención valorar qué es lo que ocurre o pasa en otras comunidades autónomas o lo qué hacen otros presidentes o presidentas", ha aclarado.

Fernández Mañueco ha explicado que a lo largo de la jornada de ayer mantuvo conversaciones con distintas personas de "las más altas instancias" tanto del PP como de Ciudadanos tanto a nivel estatal como autonómico, entre ellas el presidente nacional del PP, Pablo Casado, al que trasladó "con claridad y con rotundidad" su decisión de mantener un "gobierno sólido", entre otras cosas porque confía en la palabra dada por Ciudadanos tanto en la Junta como en el parlamento. A este respecto, ha afirmado que nadie del PP le pidió adelantar elecciones, máxime ante asuntos que eran "ajenos a Castilla y León".

También ha confirmado que la próxima semana se reunirá con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, un encuentro que, según ha recordado, estaba previsto desde hace varias semanas.

"Confío plenamente en la palabra de Inés Arrimadas como confío plenamente en la palabra de Francisco Igea", ha aseverado Fernández Mañueco para quien la "intuición" demostrada por el vicepresidente en sus políticas y que han permitido "salvar vidas" justifican los dos años de legislatura "y los dos años que quedan por delante".

Por su parte, Francisco Igea ha alabado que Fernández Mañueco haya puesto por delante a los ciudadanos que su propio interés político. "Es justo reconocerle al presidente lo que es justo", ha añadido Igea a quien el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido en respuesta a otra pregunta de los medios como "su compañero y amigo".

Preguntados por la oferta del PP a cargos y militantes de Ciudadanos para que pasen a engrosar las filas de los 'populares', Fernández Mañueco ha zanjado el asunto con un mensaje de "respeto total y absoluto" a los integrantes de la formación liberal y ha recordado que en territorios como Andalucía o Castilla y León, donde el pacto está "vivo y vigente", tienen una "misma línea de actuación", "provechosa" además para las personas.

"A mi no me preocupan las OPAs hostiles ni qué va a ser de mi", ha aclarado por su parte Igea, que ha centrado su preocupación en lo que le sucede al país en un llamamiento expreso a dejar a un lado las "políticas de fichajes y contrafichajes de invierno". Según ha reivindicado a este respecto, la política consiste en programas y en llevar a cabo medidas regeneraciones, leyes y acciones para avanzar. "La política no puede ser la versión poligonera de 'House of Cards'", ha sentenciado.