Igea afirma que hay que corregir errores de estrategia y de organización

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la Presidencia de Ciudadanos, Francisco Igea, ha afirmado que hay que corregir los errores tanto de organización como de estrategia que llevaron a su partido a obtener en las últimas generales "ese pésimo resultado".

Igea ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto con afiliados y simpatizantes de Ciudadanos en Málaga, para presentar la candidatura con la que concurre al congreso de Ciudadanos y explicar su proyecto de partido.

Ha explicado que en Ciudadanos hay mucha esperanza de que las cosas cambien y ha recordado que, en las primarias de Galicia celebradas ayer, hubo, "por primera vez, más voto crítico que voto de los que se llaman a sí mismos oficialistas".

"Eso quiere decir que hay mucha gente en Ciudadanos que cree que hay que hacer un análisis de lo que ocurrió en las elecciones del 10 de noviembre", ha indicado el candidato, que ha insistido en que hay que corregir los errores.

"Si todos pensaran que no nos hemos equivocado de estrategia, ni en la comunicación, ni en los mensajes, este partido tendría poco remedio", ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en que, sin embargo, "hay una importantísima corriente dentro del partido, que es crítica y que es capaz de reflexionar sobre lo que ha sucedido".

Ha considerado que estos días van a ser decisivos y por eso ha abogado por no solo hablar con los afiliados sino también escucharlos.

"Es una sana costumbre la de no sólo hablar, sino la de escuchar", ha dicho. Especialmente, ha expuesto, tras el resultado de las primarias gallegas y después de que 107 agrupaciones de toda España hayan aprobado la enmienda a la totalidad defendida por la plataforma Ciudadanos Eres Tú.

Ha asegurado de que la candidatura que lidera ha intentado que la de Inés Arrimadas escuchase estos resultados y dijese cómo los interpretaban, pero que "siguen instalados en el si no es con mi sistema, yo no juego", algo que Igea ha considerado que no es bueno para liderar este partido.

Ha ironizado al plantear que "igual Ciudadanos debería presentarse en coalición consigo mismo, sería quizás la mejor estrategia".

El candidato ha subrayado que Ciudadanos tiene que seguir siendo un partido autónomo y ha apostado por un partido "liberal, fuerte en sus convicciones, fuerte en la defensa de los derechos individuales y en la defensa de la soberanía nacional", pero también "el de un partido capaz de hablar y de dialogar a izquierda y a derecha".

Ha dicho que si los ciudadanos solo ven que se pacta con el PP, "la gente no será capaz de distinguirnos de un partido más de la derecha de este país", al tiempo que ha incidido en que los españoles quieren ver un partido en el centro, convencido, pero también tranquilo, que crea en lo que diga".

Para Igea se necesita un partido que sea capaz de dialogar, pero que no sobreactúe y que esté capacitado para dialogar y argumentar, "la vida política española está sobrada de frentismo, grito y mensajes simples, ha concluido.