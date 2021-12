Igea afirma que "desea" debatir con el "ayuser enfervorizado" de Mañueco para que la gente conozca la verdad

Aclara al PSOE que esto no va de "pactos" sino de propuestas pero avisa de que quien pretenda "tomarles el pelo" lo tendrá complicarlo

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha afirmado que está "deseando" debatir en campaña con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, un "ayuser enfervorecido" al que está seguro que le "saldrán rizos" para acudir a un debate, no porque vayan a ir a un "ring" sino porque los ciudadanos tienen que "conocer la verdad" y quiere contrastar informaciones.

Igea, en una rueda de prensa tras conocerse el respaldo de la dirección nacional del partido para que sea el candidato a la Presidencia de la Junta sin celebrarse primarias, ha asegurado que también está "deseando" que el presidente "mire a los ojos" a quienes le sacaron de momentos de "apuro" y que les diga la verdad, "qué es lo que le ha movido a sacar del gobierno" a quienes lo han defendido "con tanta intensidad", peor ha aclarado que al igual que nadie se imagina que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, no participara en un debate, está seguro de que a Mañueco "le saldrán rizos" y lo hará.

El exvicepresidente de la Junta ha asegurado que se ha hablado mucho de mociones y ha señalado que a Castilla y León llegó Pedro Sánchez a "imponer sus intereses" y se lo impidieron y considera que ha venido Pablo Casado a hacer lo mismo y "también" se lo impedirán.

En cuanto a posibles pactos, Francisco Igea primero ha señalado que hay que ver cómo se desarrolla la campaña y el resultado que sale de las urnas, pero "de necesitar apoyo" se hará en base al programa, como se ha hecho siempre.

A este respecto, ha incidido en que su programa está "claro" y está en las Cortes, donde ha quedado registrado, con proyectos de ley, y ha añadido que su objetivo es "continuar" con los cambios y reformas "imprescindibles" para Castilla y León, por o que ya se verán los apoyos pero "desde el día de hoy" su intención es obtener un "buen resultado" y presidir la Junta.

En cuanto a los vaticinios del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, de que Cs y PP volverán a pactar, Igea ha aclarado al líder socialista que si quiere pactar con la formación naranja tiene que hablar "de política, de propuestas, de programa" y tiene que ser capaz de presentar una propuesta de acuerdo, si fuera necesario, en el que las políticas y programas de Cs estén presentes.

"ESTO NO VA DE PACTOS"

En cualquier caso, ha aclarado que "no va de esto", sino de las políticas que han hecho y que considera que iban bien porque había tanto cambio que su socio "no ha podido tolerarlo" y, si no hubiera cambio y Cs hubiera sido un socios "sumiso", no habría convocatoria electoral porque considera que lo que le preocupaba a Mañueco es que el gobierno "continuara".

"Tienen que saber quiénes somos, somos gente exigente en el gobierno y con cumplimiento de programas y acuerdos y quien pretenda tomarnos el pelo lo va a tener complicado", ha advertido.

Además, ha defendido la "plena autonomía" de Cs en Castilla y León, algo demostrado durante dos años "sin ninguna clase de interferencia" a nivel nacional y han marcado sus "posiciones" en momentos difíciles y, aunque lo han comunicado después y hay que colaborar y mantener el partido unido a nivel nacional, toman sus decisiones de manera "autónoma".

"Nosotros no llamamos todas las llamadas para ver qué hacemos hoy", ha aseverado Igea, quien reconoce que hay que tener siempre en cuenta lo que se opina y el interés del partido cuando hay un interés "supraautonómico", pero en campaña se va a hablar de la Comunidad.

En cuanto a la elegancia que ha pedido en campaña a los miembros de su formación y lo que espera de los demás candidatos, ha señalado que no espera más que lo que ha "visto" y espera que sea "dura" porque ha visto "cómo funcionan las cosas".

Sin embargo, ha dejado claro que ellos no se dirigen a sus "adversarios", sino a los ciudadanos, a los que van a tratar como en estos dos años en los que han estado en el gobierno, "como adultos", porque siempre les han explicado las cosas con "realismo" y no diciéndoles "que viene la bruja" o con temas que "no tocaban". Por ello, ha afirmado que explicarán qué han hecho, qué ha funcionado, qué hay que corregir.