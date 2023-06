El IdISBa gestiona cerca de 140.000 euros para desarrollar el proyecto europeo 'Health4EUKids' sobre obesidad infantil

La Comisión Europea ha aprobado la cofinanciación del proyecto 'Health4EUKids', dentro del marco del programa EU4HEALTH, en el que el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) participará con un presupuesto de 138.269 euros, a través de cuatro investigadoras del Instituto.

Según ha detallado la Conselleria de Salud y Consumo este jueves en nota de prensa, como responsable del proyecto estará María Ramos, junto con Elena Cabeza, Catalina Núñez y Trinidad Planas, del Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Participación.

El proyecto, titulado 'Joint Action for the implementation of best practices and research results on Healthy Lifestyle for the health promotion and prevention of non-communicable diseases and risk factors', cuenta con un presupuesto global de 3.748.906 euros y la duración será de tres años desde su fecha de inicio en diciembre de 2022.

El objetivo de 'Health4EUkids' es implementar dos intervenciones de prevención de la obesidad infantil. Estas dos intervenciones han demostrado ser efectivas, y están consideradas por la Comisión Europea como buenas prácticas para reducir la carga de enfermedades y para mejorar la vida de los ciudadanos de la Unión Europea.

Una de las buenas prácticas, 'Grunau moves', diseñada y aplicada en Leipzig (Alemania), consiste en una intervención comunitaria en un barrio en situación de vulnerabilidad.

A través de las redes comunitarias del barrio, con el apoyo del ayuntamiento, se pretende ofrecer actividades a los niños y a sus familias para promover un estilo de vida activo y saludable. 'Grunau moves' se desarrollará en los barrios Nou Llevant, Soledat Sur y Soledat Nord de Palma.

La segunda buena práctica, 'Smart Family', actualmente en marcha en toda Finlandia, se basa en el refuerzo positivo de las familias para que practiquen un estilo de vida saludable.

En Baleares, este programa se desarrollará a través del equipo de Pediatría y de la matrona de un centro de salud, y se dirigirá en paralelo a familias que tienen algún hijo con sobrepeso y obesidad, y a parejas con sobrepeso y obesidad que están esperando un bebé. 'Smart Family' se desarrollará en los centros de salud de Vila y Es Viver en Ibiza.

'Health4EUkids' está liderado por Grecia y en él participan otros 11 países, entre ellos España con ocho entidades designadas por el Ministerio de Sanidad y lideradas por la Fundación Fisabio de la Comunidad Valenciana.