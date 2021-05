Iceta: Una autonomía que funciona es el mayor obstáculo para la independencia

El primer secretario del PSC y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha asegurado este lunes que el "principal obstáculo para la independencia es la autonomía, si funciona bien", una frase que ha tomado del expresident de la Generalitat Quim Torra.

Iceta ha participado en Bilbao en un encuentro con la dirección del PSE-EE después de firmar la transferencia a Euskadi de prisiones y otras tres materias menores (un edificio del puerto de Ondarroa, el transporte por carretera y la gestión del código bibliográfico ISSN).

El ministro ha dicho que la transferencia de prisiones "no hubiera llegado" si hace diez años no se hubiera derrotado a ETA o habría llegado antes si el terrorismo no se hubiera prolongado, y ha recordado a Alfredo Pérez Rubalcaba y a las víctimas, especialmente a Ernest Lluch y los funcionarios de prisiones.

El titular de Política Territorial ha reiterado el "compromiso" del Gobierno de España de "desarrollar la autonomía" vasca e "ir cumpliendo" con las transferencias pendientes, "aunque queda lo más difícil" con el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social.

Ha señalado que un autogobierno que sirva a los intereses de la ciudadanía "encaja" en el concepto de una "España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad".

Por su parte, la secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha destacado la vigencia del Estatuto de Gernika, que "ha sobrevivido a los intentos recentralizadores de la derecha, una desconfianza que ha ayudado muy poco, y al desprecio de los nacionalistas, que llegaron a darlo por muerto".

Mendia, que ha sostenido que el autogobierno vasco "avanza mejor" cuando los socialistas gobiernan en Madrid y en Euskadi, ha destacado que en los acuerdos de gobierno con el PNV el PSE-EE se puso el "acento en el cumplimiento del Estatuto como un elemento clave de defensa de nuestro autogobierno, más allá de las ensoñaciones o de las aspiraciones de algunos".

La vicelehendakari ha rechazado las críticas al traspaso de la gestión de las cárceles y ha recordado que Euskadi lleva ya diez años realizando un gestión "compartida" con el Estado de las cárceles vascas en asuntos como sanidad, educación o inserción laboral y que cuando ella firmó aquel acuerdo como consejera "nadie, ningún partido, puso objeciones".