Iceta se reivindica frente al separatismo: "Con quien quiera la independencia no pactaremos"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este domingo a su partido como la mejor opción para "encabezar una alternativa al separatismo" en Cataluña, de cara a las próximas elecciones al Parlament.

En una entrevista de 'El Mundo' recogida por Europa Press, Iceta ha avisado de que si el independentismo vuelve a sumar, volverán a gobernar juntos JxCat y ERC: "Que nadie tenga ninguna duda. Y serán cuatro años más de pérdida de tiempo".

Pero ha opinado que el independentismo no superará el 50% de los votos, y ha afirmado que "hay motivos para pensar que en las elecciones se puede obtener un resultado diferente al que indican los sondeos".

Ha defendido las alianzas de los socialistas con ERC y Cs --"Somos el único partido que pacta con todos"--, pero ha rechazado un tripartido con ERC y los comuns.

"Con quien quiera la independencia o un referéndum de independencia no pactaremos. Y ERC dice que no pactará con nadie que no sea independentista", ha dicho.

Sobre el pacto entre ERC y el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha considerado que es bueno para la gobernabilidad de España y para Cataluña: "No vamos a renunciar a lo que somos por pactar con ellos".

'LEY CELAÁ'

Preguntado por el aval del Gobierno a eliminar el castellano como lengua vehicular con la 'Ley Celaá', ha valorado como "absurda" la polémica que ha generado.

"En este debate todos ponemos mucha carga en las palabras. Nosotros queremos poner la carga en los resultados, en garantizar que la ley se cumpla y todos los alumnos acaben la escolarización obligatorio dominando" el catalán y el castellano.

INDULTOS

Iceta ha asegurado que conceder indultos a los presos independentistas permitirá superar una herida, en sus palabras: "El Estado ya ha demostrado su poder y el imperio de la ley. Ahora puede ser este el camino o el de la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición".

Y en cuanto a un referéndum, ha defendido "votar un acuerdo, no una división", por lo que ha planteado la posibilidad de un nuevo Estatut para Cataluña.