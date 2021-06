Iceta recuerda a Bildu que ningún partido condiciona el tratamiento a presos

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha recordado a EH Bildu que "ningún partido establece condiciones del tratamiento penitenciario de los presos", aunque no se opone a que dirigentes de la izquierda abertzale pidan reunirse con directores de prisiones.

"El Mundo" publica este jueves que el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu y el parlamentario vasco Julen Arzuaga han solicitado por escrito una reunión al director de Basauri para departir sobre las condiciones de encarcelamiento de los etarras presos y su reintegración social. El próximo 1 de octubre el Gobierno Vasco se hará cargo de la gestión de las prisiones vascas.

En la inauguración de un edificio de la Administración del Estado en Bilbao, el ministro ha comentado que "ningún partido puede establecer las condiciones del tratamiento" de los presos, y ha recordado que quien decide la evolución del tratamiento penitenciario son los jueces.

El cambio en la titularidad de la competencia (que pasa al Gobierno vasco) "no cambia el funcionamiento regular tanto de los centros como del tratamiento penitenciario".

No obstante, el ministro ha matizado que no se opone al encuentro en sí: "si cualquier partido o asociación quiere tener un contacto con el director de un centro penitenciario, puede hacerlo con toda tranquilidad y normalidad".

"No he sido nunca director de un centro penitenciario y no le puedo decir cuál es mi experiencia al respecto, pero yo, en general, siempre que alguien me pide verme o me envía una carta recibe respuesta. Por tanto, no situaría esa cuestión en un marco de excepcionalidad, del mismo modo que digo que esas reuniones no van cambiar las cosas", ha indicado.

"El régimen penitenciario está establecido por las junta de tratamiento y los jueces. No magnificaría el valor de esas reuniones, pero tampoco las rechazaría", ha concluido el ministro.

Por otra parte, sobre la imputación de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el caso Kitchen, el ministro ha comentado que el PP "tendrá que decidir en qué momento da cuenta de una ejecutoria discutible. La sociedad española merece una explicación que aún no se ha dado y haría bien Pablo Casado en darla cuanto antes".