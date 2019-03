Iceta puntualiza que un referéndum de independencia "no es una solución"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha puntualizado este miércoles que "un referéndum sobre la independencia no es una solución" para Cataluña, ya que la sociedad catalana está "dividida" y es preciso encontrar un "camino del medio".

En una visita a Manlleu (Barcelona), Iceta ha salido así al paso de los reproches recibidos a raíz de una entrevista publicada por el diario en euskera Berria, en la que afirma que, si el 65% de los catalanes estuvieran a favor de la independencia, la democracia debería buscar una solución.

"Nosotros no queremos la independencia, no creemos que la independencia sea buena para Cataluña, consideramos que hay que avanzar en la transformación autonómica y federal del Estado, y un referéndum sobre la independencia no es una solución", ha recalcado.

Según Iceta, "hay que trabajar por un acuerdo político que pueda concitar el apoyo de una amplia mayoría, basado en el autogobierno y la financiación", que "se podría someter a referéndum" si implicase una reforma del Estatut o de la Constitución.

"En una sociedad dividida como la nuestra, pensar en una solución puntual de sí o no, en estos momentos, es equivocarse, y mucho", ha opinado.

Para Iceta, "lo que es evidente es que la democracia siempre debe encontrar respuestas a las demandas ciudadanas", aunque "en estos momentos un referéndum sobre la independencia no es una solución", por lo que hay que hacer un "esfuerzo por encontrar el camino del medio".