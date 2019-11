Iceta (PSC) vincula el crecimiento de Vox al "lío montado" con la independencia

"Si soy presidente, los Mossos dependerán de mí y les apoyaré y no haré como otros"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha vinculado este martes el crecimiento de Vox con el independentismo: "¿Alguien cree que Vox hubiera subido tanto sin el lío que se ha montado con la independencia?".

Lo ha dicho la tarde de este martes en un mitin en Can Massallera de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), junto a la candidata al Congreso Sonia Guerra y la alcaldesa, Lluïsa Moret, y donde ha erigido al PSOE como el único partido capaz de frenar al independentismo y ganar a la derecha.

Ha acusado al independentismo y a la derecha de toda España de retroalimentarse y ha afirmado que se necesitan los unos a los otros: "Los independentistas prefieren que España sea la peor España posible porque piensan que esto les dará algún argumento y votos".

MOSSOS D'ESQUADRA

Iceta ha acusado al Govern de animar a bloquear el Aeropuerto de Barcelona para luego enviar los Mossos d'Esquadra contra los manifestantes, en sus palabras, y se ha preguntado cómo se puede explicar que "a un país se le quiera perjudicando su economía", en referencia a los cortes de carreteras y bloqueos.

"No hay derecho a quemar un contenedor, no hay derecho a apalear a un policía. Si yo soy presidente, primero: los Mossos d'Esquadra dependerán de mí, y, segundo: yo les apoyaré en su función y no haré como otros", y ha criticado que el independentismo pide diálogo mientras canta 'Las calles serán siempre nuestras' y mientras sostiene que la independencia será irreversible.

También ha pedido elecciones en Cataluña emulando un llamamiento que hizo la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en 2014 al entonces presidente de la Generalitat Artur Mas: "Presidente, ponga las urnas, ponga las urnas ya".

Iceta ha pedido votar para evitar que la derecha sume y ha animado a los electores a esforzarse para que, a través del boca-oreja, se llegue a todos los vecinos: "La derecha solo avanza si la izquierda se abstiene".

"Que todo el mundo vaya a votar; a quien sea, pero que participe. La derecha se está gastando dinero para intentar que la gente vaya a votar. No había pasado nunca", ha añadido.

SONIA GUERRA

Guerra también ha erigido al socialismo como la única alternativa entre independentistas y la derecha, a quienes ha acusado de vivir de la confrontación y de aliarse para frenar "los presupuestos más sociales de la historia".

También ha acusado al independentismo de justificar la violencia y ha dicho que ante ésta el PSOE propone proporcionalidad, ponderación y firmeza democrática, ya que su partido --ha añadido-- nunca buscará un solo voto del odio, el enfrentamiento, la mentira y el rencor.

Guerra también ha criticado al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias --a quien se ha referido irónicamente como 'El de mentira' frente al Pablo Iglesias fundador del PSOE-- por "mercadear" con sillones.

LLUÏSA MORET

Moret ha acusado al independentismo de no importarle la violencia en las calles porque tienen causas superiores que solo saben ver algunos, y ha defendido que al PSC sí le duele que se quemen contenedores porque forman parte de lo público: "Tenemos unos cuantos violentos en la calles y unos cuantos irresponsables en el Govern".

"Nosotros no sabemos ni quemar ni destruir nada, nosotros venimos a construir. Queremos a Cataluña, queremos a Sant Boi, queremos a España; por eso solo queremos construir y sumar", ha añadido.

También ha ironizado con el nombre de 'Tsunami democràtic' porque, según ella, los tsunamis arrasan y destrozan y significan tristeza y desolación: "¿Esto es lo que queremos para nuestro país? No queremos tsunamis, lo que queremos son espacios de convivencia y puentes".

Ha defendido que España necesita un gobierno estable con Pedro Sánchez al frente, y ha dicho que en los últimos años los ayuntamientos socialistas se han encontrado muy solos manteniendo guarderías, pagando becas y parando desahucios: "Teníamos un gobierno absolutamente ciego en Cataluña y un gobierno sordo en España".

Moret ha sostenido que Iceta es el político catalán más sensato y el único con la inteligencia política para resolver la situación en Cataluña, y le ha reivindicado como futuro presidente de la Generalitat: "Te necesitamos Miquel, los catalanes te necesitamos, incluso los que no te quieren, que aún no lo saben".