Iceta (PSC): "Hoy no queremos hacer campaña pero no queremos olvidar a Alfredo"

Jaume Collboni expresa respeto y admiración por Rubalcaba y su generación política

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha participado profundamente emocionado en el homenaje del PSC al recién fallecido exvicepresidente y exlíder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Hoy no queremos hacer campaña, pero no queremos olvidar al amigo, no queremos olvidar al compañero, no queremos olvidar a Alfredo".

Al breve acto que Iceta ha compartido con el alcaldable por Barcelona Jaume Collboni, han asistido el expresidente de la Generalitat José Montilla, los exalcaldes de Barcelona Jordi Hereu y Joan Clos, miembros de la candidatura de Collboni y diputados del Parlament, entre otras figuras socialistas.

El acto ha comenzado con la proyección de discursos en mítines de Rubalcaba en que lanzaba mensajes como "Pasión por los ciudadanos, eso es el Partido Socialista", aplaudidos por el millar de personas que han arropado a los socialistas catalanes.

Los mensajes de Rubalcaba que se han proyectado llamaban a la definición del PSOE como un partido de toda la ciudadanía, de la clase trabajadora y al acercamiento entre Cataluña y el resto de España a través de la política y el diálogo.

Iceta, que no ha podido contener la lágrimas en su intervención, ha lamentado tener que hacer un homenaje a Rubalcaba por haber muerto, y ha destacado su vida "como servidor público".

De hecho, ha recogido la idea transmitida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para recordar que Rubalcaba "fue profesor, ministro, y volvió a ser profesor en la universidad pública".

"Ahora nos deja en un hospital público. Era nuestro Alfredo", ha concluido, y ha asumido que se le recuerde como hombre clave en el fin de ETA, pero ha pedido no olvidarle tampoco como maestro, como catedrático, como ministro de Educación y como militante antifranquista.

"Como hombre honesto, entero, de una pieza. Como un socialista de cada día. Como un amigo de Cataluña. Como el hombre que supo unir al socialismo español en la Declaración de Granada. Como el hombre que supo que teníamos que dialogar y hacer política para resolver el conflicto. Como mi amigo al que hace tres días todavía le pedía consejo", ha dicho.

JAUME COLBONI

Collboni ha explicado que es "un día de luto para el socialismo catalán y el socialismo español" y ha enviado un abrazo a sus familiares, amigos y compañeros del PSOE.

El candidato ha dicho que suspenden los actos de campaña y que han mantenido el de este viernes, ya convocado y en el que estaba prevista la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que han convertido el acto en homenaje a Rubalcaba.

Ha afirmado que perteneció a una generación política "que puso las bases del Estado de bienestar, la sanidad universal, las pensiones, una generación que puesto a España en Europa", generación por la que ha expresado su respeto y admiración.

Ha recordado que conoció a Rubalcaba ya como líder del PSOE y que compartió con él largos cafés, que "siempre estaba al otro lado del teléfono" respondiendo con preguntas y reflexiones, y ha terminado con la frase con la que Rubalcaba terminó su etapa como secretario general del PSOE: 'Los principios no solo hay que tenerlos; hay que practicarlos, hay que vivirlos".