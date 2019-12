Iceta pide más recursos y respetar el autogobierno de Cataluña como "nación"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicado el reconocimiento de Cataluña como "nación", como un "sujeto político no independiente" al que se le tiene que respetar su autogobierno "sin interferencias indebidas del Estado" y que necesita una mejor financiación para acceder a más recursos.

"¿Qué queremos? Un autogobierno más sólido, una mejor financiación, un mejor reconocimiento", ha resumido durante la exposición de su informe de gestión, en el marco del XIV congreso del PSC que ha arrancado este viernes en Barcelona.

El primer secretario de los socialistas catalanes, que mañana revalidará su liderazgo, ha defendido que Cataluña no necesita más competencias, sino que se "respeten" las actuales y que se articulen mecanismos para que la comunidad pueda ser partícipe de decisiones de ámbito estatal, "a poder ser a través de un Senado federal".

"No queremos romper con el resto de España, no queremos dividir más la sociedad catalana, no queremos retroceder y tampoco nos queremos quedar donde estamos. Queremos un amplio acuerdo político en el que Cataluña sea reconocida como comunidad nacional, como nación, como un sujeto político no independiente pero sí con voluntad de ejercer su autogobierno", ha subrayado.

En el apartado de los recursos, ha expuesto que "hay que arreglar los problemas pendientes de financiación", con medidas como un "consorcio tributario" entre la agencias tributarias catalana y española.

"El PSC es un partido que está para arreglar cosas, para recoser la sociedad. Y si el PSC para hacer esto tiene que arriesgar, arriesgará. Es nuestro compromiso hacia el conjunto de la ciudadanía", ha recalcado Iceta, que ha recordado cómo su partido intentó mediar para evitar la crisis que hubo en Cataluña en otoño de 2017.

Los socialistas catalanes han dado este viernes el pistoletazo de salida a su XIV congreso, que ratificará el liderazgo de Iceta y se prevé que transcurra en un ambiente plácido.

En la apertura, el secretario de organización, Salvador Illa, ha destacado que el partido "llega bien" al cónclave -lejos queda la división interna que marcó el congreso de 2016- y ha pronosticado que "saldrá aún mejor", más cohesionado y con una estrategia de futuro, que les devuelva a la "centralidad" y les lleve a ser decisivos en la gobernabilidad catalana de los próximos años.

Durante su exposición, Iceta ha destacado que en el período 2016-2019 los socialistas han recuperado el pulso perdido en los primeros compases del procés y se han consolidado como segunda fuerza en Cataluña en el último ciclo electoral.

En ese tiempo, los socialistas catalanes también han recuperado la "sintonía" con el PSOE, rehaciendo los lazos que se rompieron en 2016 cuando el PSC ejerció un voto diferenciado en la investidura del popular Mariano Rajoy.

Iceta ha subrayado el compromiso actual del PSC con el PSOE y, concretamente, con la búsqueda de una abstención de ERC -lo ha definido como un "objetivo político de primera magnitud"- que permita una eventual investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, para que haya un Gobierno "progresista y dialogante".

"Queremos que el PSOE sepa, y muy en concreto Pedro Sánchez, que tiene detrás, al lado y donde haga falta a todo el PSC, empujando en la misma dirección. Lo hacemos por Cataluña, por España, por el socialismo y por el diálogo", ha exclamado.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, presidirá también el congreso de los socialistas, y en la mesa le acompañarán los portavoces en los ayuntamientos de Girona y Lleida, Sílvia Paneque y Fèlix Larrosa, y los presidentes de los grupos municipales de Salou y Badia del Vallès, David González y Eva Menor.