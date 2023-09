Iceta niega que el Gobierno haya relegado el euskera y el gallego en Bruselas

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "no relega en absoluto" el euskera y el gallego a favor del catalán en Bruselas y ha subrayado que ha planteado la plena oficialidad en las instituciones europeas de las tres lenguas cooficiales.

Iceta ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la presentación de la temporada del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) al ser preguntado por la decisión del Gobierno de desplegar primero el uso del catalán, antes que el gallego y el euskera, siempre que la Unión Europea haya aprobado primero la oficialidad de las tres lenguas.

Iceta ha negado que esa decisión relegue al euskera y al gallego y ha destacado que el Ejecutivo ha conseguido ya logros que algunos ponían en duda, como que "no haya ningún veto de ningún país europeo a ese proceso".

Ha explicado que "en la discusión se nos ha pedido tiempo y se ha planteado la posibilidad de ir aplicando progresivamente las medidas que nos lleven a la plena oficialidad de las tres lenguas".

"Vamos a ver, eso, a dónde nos lleva y, desde luego, el Gobierno de España se ha ofrecido a sufragar los gastos que el incremento de repente de tres nuevas lenguas a la Unión Europea pueda plantear", ha precisado.

Preguntado si él hablará en catalán o castellano en el Congreso, ha respondido que dependerá de si le preguntan en una u otra lengua, tras lo que ha destacado que cuando se busca un mejor reconocimiento a la pluralidad y la diversidad se debe ver "con gozo como lo veía ayer Borja Sémper", diputado del PP que en el pleno pronunció algunas frases en euskera y las tradujo él directamente.

Según el ministro de Cultura, "ayer quedó ya acreditado que podemos hablar lenguas distintas y entendernos y eso es muy bonito".

Preguntado sobre si la amnistía ya se pactó con ERC en el acuerdo para la constitución de la Mesa del Congreso, ha subrayado que "el papel dice lo que dice y no dice lo que no". "Si no lo ponía el texto, yo me remitiría a los textos", ha dicho.

Por su parte, Enrique Santiago, diputado de Sumar, ha resaltado en declaraciones a la prensa en el Congreso sobre el uso de las lenguas cooficiales en Bruselas que el Gobierno está liderando "algo que debe tener absoluta normalidad, que es que en la Unión Europea se utilicen las lenguas oficiales y cooficiales de los estados".

Y ha incidido en que es "un proceso que es lógico que tenga que tener un tiempo de preparación y de estudio" en las instituciones europeas.

"Lo importante es la actitud, el compromiso del Gobierno de España (...) ese trabajo serio y riguroso que se está haciendo", ha resaltado.

Respecto al uso del euskera por Sémper, Santiago ha opinado que "eso demuestra lo que ya conocen la inmensa mayoría de los españoles, que en nuestro país está normalizada la utilización de distintas lenguas".

"Me pareció una muestra de incoherencia, pero no porque utilizara el euskera, sino por el argumentario del Partido Popular", ha añadido.