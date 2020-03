Iceta llama a la cooperación y replica a Torra: "Los rifirrafes no sirven de nada"

El presidente del grupo socialista en el Parlament, Miquel Iceta, ha asegurado que "los rifirrafes no sirven de nada" y que es necesario ofrecer cooperación frente a confrontación para gestionar la crisis del coronavirus.

"Las medidas tomadas por el Gobierno de España cuentan con el aval de la OMS. Tiempo habrá para valorar carencias. Hoy lo que toca es movilizar todos los recursos en un combate que ya ha tenido demasiadas víctimas y que tendrá importantes efectos sobre la economía de nuestro Estado", ha anunciado en su comparecencia telemática este miércoles en la reunión con el presidente Quim Torra y los presidentes de los grupos del Parlament.

Asimismo, Iceta ha lamentado que Torra fuera el único presidente que no suscribiese el comunicado firmado por el resto de presidentes de comunidades autónomas: "Creemos que como hace el presidente Sánchez, los gobiernos no deben polemizar públicamente. El desánimo no es útil para lo que realmente importa, que es luchar contra el virus".

"Presidente no es creíble ni es real que lo que un gobierno hace, lo hace todo bien y el otro en cambio lo hace todo mal. Solo hace falta comparar lo que se dice el Boletín Oficial del Estado con lo que se publica en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Tenemos presentes los recursos y competencias de uno y otro gobierno", ha razonado.

Iceta también ha hecho un llamamiento a que las administraciones se comprometan a movilizar recursos para solucionar la crisis a nivel económico: "Los trabajadores, autónomos, emprendedores y empresarios necesitan sentir que las instituciones están de su lado y decir la verdad, sin caer en demagogias o prometer paraísos inexistentes".