Iceta: "Si hay un indulto podremos hablar con más libertad y menos corsés"

El ministro y líder del PSC, Miquel Iceta, cree que las palabras de Oriol Junqueras cuestionando la vía unilateral pueden "dar tranquilidad" a quienes teman que tras un eventual indulto "todo volverá a ir mal": "Si hay un indulto, podremos hablar todos con más libertad y menos corsés", ha dicho.

En una entrevista en TV3, el titular de Política Territorial y Función Pública ha evitado posicionarse nítidamente a favor de indultar a los dirigentes independentistas condenados por el "procés", pues ha precisado que esta decisión debe explicitarla cuando llegue el momento en el marco del Consejo de Ministros que encabeza el presidente, Pedro Sánchez.

Aunque no haya apoyado abiertamente los indultos, como hiciera ayer el también socialista Salvador Illa, Iceta ha deslizado su opinión favorable al reivindicar que "ha llegado el momento de cerrar algunas heridas".

"Aquí se trata de dar una oportunidad al diálogo", ha sentenciado el ministro catalán, que ha recordado que también Sánchez ha apostado por el "hilo" del reencuentro.

En este sentido, ha indicado que, aunque "para un gobierno indultar siempre es arriesgado", si finalmente el Gobierno decide conceder esta medida de gracia, lo hará "con una motivación muy sólida" y ajustada a la ley, que duda que sea recurrible judicialmente.

"Si el Gobierno está convencido de que esta es la mejor manera para reencontrar un camino del diálogo, tiene que hacerlo. ¿La justicia lo puede revocar? Hombre, yo creo en la justicia (...) y estoy convencido que ante un indulto bien motivado no habrá motivos. Es decir, indultamos porque podemos, porque la ley española lo permite", ha resumido.

La decisión, ha estimado, se tomará antes de las vacaciones de agosto.

Aún en relación con la necesidad de abrir una nueva etapa de "reencuentro" en Cataluña, Iceta ha aplaudido la "aportación positiva" que, a su juicio, hizo Junqueras con la carta en la que se alejaba de la vía unilateral para conseguir la independencia.

"Quien ha dado la clave y la prueba más fuerte de que el diálogo es posible, o si queremos ser más prudentes de que empezar a dialogar es buena cosa, es Oriol Junqueras", ha aseverado.

Al ser preguntado por si el líder republicano debe participar en la mesa de diálogo entre gobiernos, tal y como sugirió ERC, Iceta se ha mostrado evasivo.

"Una persona tan importante como el presidente de ERC estará en este proceso (de diálogo). ¿Cómo? ¿Estará en la mesa o en la sobremesa? Esto no lo sé, pero no me imagino encontrando una solución a la cual no esté asociado Oriol Junqueras", ha respondido.

En esa misma entrevista, Iceta se ha referido al abrazo que dio al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, durante la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, y ha lamentado las críticas que recibió el activista desde ciertos sectores del independentismo.

"¿No es posible pensar que dos personas que tienen visiones muy diferentes de las cosas y que hace mucho tiempo que no se ven tengan ganas de abrazarse?", ha lamentado.