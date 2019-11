Iceta exige a Casado que diga si aceptaría a Abascal como vicepresidente

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al candidato popular, Pablo Casado, que "diga públicamente" antes del 10N si, en caso de victoria, aceptaría los votos de Vox para gobernar con el aspirante de la "utraderecha", Santiago Abascal, como vicepresidente.

"El riesgo está en la puerta y las derechas han aceptado que para llegar al poder pueden aceptar sin problemas el apoyo de la extrema derecha", ha avisado durante un acto de campaña en el que han presentado un manifiesto relativo a la Cámara Alta titulado "Ahora Senado, ahora diálogo".

Para Iceta, que Casado aclare su voluntad "no es un tema menor" porque Vox "no es un competidor como los demás" porque defiende postulados de extrema derecha.

"Es verdad que nosotros predicamos y propugnamos defensa a las ideas, pero algún límite tenemos que poner", ha advertido el líder del PSC.

"Quién se quiere cargar nuestra constitución, quién no respeta la igualdad radical de derechos entre todas las personas, quien se quiere cargar el sistema de las autonomías, quien quiere negar la dignidad de personas que quizás han llegado en nuestro país en circunstancias que no hubieran querido no es un competidor como los demás", ha subrayado Iceta.