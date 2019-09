Iceta "ve erróneo e irresponsable generar falsas expectativas" sobre una eventual amnistía

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido este viernes que ve "erróneo e irresponsable generar falsas expectativas sobre una eventual solicitud de amnistía" por parte de los dirigentes independentistas encausados por impulsar el 1-O, en caso de sentencia condenatoria.

Lo ha dicho en su intervención para explicar el informe político del PSC en el Consell Nacional del partido en la que ha recordado las detenciones de miembros de CDR y la bronca generada el jueves a tenor de esas detenciones en el Parlament, y en la que ha criticado a Cs por "azuzar el conflicto" y a los independentistas porque considera que no se separaron con claridad de la violencia.

"No se puede minimizar la gravedad de las acusaciones. No es aceptable promover la desobediencia a la legalidad democrática. No hay democracia sin legalidad", ha zanjado, y ha añadido que ninguna idea se puede defender con violencia.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)