Iceta dice que la solución para Cataluña es el diálogo

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha dicho que la solución para el conflicto con Cataluña es el diálogo y que, si hasta ahora no se ha puesto en marcha la mesa, ha sido por la falta de Gobierno en la comunidad.

Respondía así en el Pleno del Congreso a una interpelación del grupo Mixto sobre las propuestas del Gobierno para la resolución del conflicto político de Cataluña y los avances de la mesa de diálogo.

Tanto la diputada de la CUP Mireia Vehí como el ministro han comenzado sus intervenciones con la situación que se vive en Ceuta y ha dejado claro sus distintas visiones de lo ocurrido: mientras que la diputada ve a las fuerzas armadas reprimiendo a los niños, Iceta ve que les salva de ahogarse.

En cuanto a Cataluña, el ministro se ha referido a la "agenda para el reencuentro" que suscribió el Gobierno en febrero de 2019 "para hacer una Cataluña mejor en una España mejor" y ha pedido a la CUP que tenga confianza.

Ha reconocido que parten de visiones muy diferentes, porque "ustedes no creen en la unidad de España y nosotros, si" y le ha aconsejado que no confunda el dialogo con "la obligación de dar la razón" a una parte, la soberanista.

"Yo defiendo que votamos un acuerdo, usted prefiere que se vote una ruptura", ha dicho Iceta, que ha reiterado que no es de aplicación en Cataluña el derecho a la autodeterminación y que "fuera de la ley no hay camino y la Constitución y el Estatuto están vigentes".

Tras agregar que es partidario de reformar la Constitución pero que el PSOE solo la abordará si hay "una amplísima mayoría", ha indicado que, por eso, "la perspectiva es el dialogo para acercarnos a la solución".

Vehí se ha mostrado escéptica "con la capacidad y voluntad" de diálogo del Gobierno, por el límite que supone la Constitución, que no permite ni que haya un referéndum ni la amnistía, que es "la propuesta política" que se vota en todas las elecciones.

Ha repasado las relaciones políticas desde 1900 entre Cataluña y el Gobierno y ha considerado que "con estela histórica de reprimir nuestras demandas" desconfían de la actual propuesta.

Iceta le ha pedido "decidir entre todos" y votar el acuerdo al que se llegue, si bien ha reconocido que alcanzarlo "no va a ser fácil", ya que "fuera de ley no hay solución y el unilateralismo no es una respuesta".

"No volvamos a encontrar atajos donde no los hay -ha advertido-, que implican la judicialización de la política y deja heridas difíciles de restañar".

La diputada, que ha dicho que la CUP tiene voluntad de acuerdo, ha insistido en que hay que "poner las urnas", que son "parte de la solución", así como una ley de amnistía porque la Constitución "no responde a las necesidades de la gente, sino del Estado".

"Seremos pacientes pero bastante escépticos", ha concluido. EFE