Iceta dice que el Gobierno "respeta absolutamente" la posición de Urkullu pero el estado de alarma debía acabar

Afirma que, si el Ejecutivo entiende que hay que hacer modificaciones legales, las hará pero en este momento no hay "previsión"

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado que el Gobierno "respeta absolutamente la posición del lehendakari", Iñigo Urkullu, si bien considera que el estado de alarma no puede ser "la norma permanente" y que las comunidades tienen un "arsenal suficiente" de medidas para afrontar la pandemia. En este sentido, ha señalado que, si el Ejecutivo entiende que hay que hacer modificaciones legales, las hará pero en este momento no hay "previsión".

En una rueda de prensa en Bilbao, a donde se ha desplazado para formalizar el traspaso de nuevas competencias, el ministro ha defendido que no se puede hacer del estado de alarma "la norma permanente".

"El Gobierno considera que el estado alarma debía tocar a su fin y que las comunidades tienen instrumentos para seguir manteniendo la precaución y la cautela", ha indicado el ministro, que ha dicho entender que, tras el estado de alarma, hubiera "una explosión de júbilo" este fin de semana pero ha insistido en que "no puede ser la pauta de conducta" en un momento en que "acaba el estado de alarma, pero no la pandemia".

En todo caso, ha recordado que "no hace falta un estado de alarma" para evitar el 'botellón' y ha incidido en que las comunidades "tienen instrumentos y pueden pedir la autorización de los tribunales de justicia para proceder medidas de mayor restricción" y, si no admiten esas limitaciones, acudir al recurso de casación "rápido" ante el Tribunal Supremo.

Además, ha incidido en que hay "mecanismos de cogobernanza" como el Consejo Interterritorial de Salud y que "puede adoptar decisiones coordinadas de obligado cumplimiento".

De este modo, ha planteado que "hay un arsenal suficiente de medias y, si hubiera que hacer una reflexión adicional al respecto, desde luego en su momento se haría". En este sentido, ha precisado que, si el Ejecutivo entiende que hay que hacer modificaciones legales, "hay que hacerlas", pero en este momento no hay "previsión".

Según ha indicado, todavía no se ha visto el "efecto" de la casación habilitada para decir si "funciona" o no, por lo que "lo normal es esperar a que se produzca para valorar con conocimiento de causa".

En todo caso, ha indicado que si se produjese "una determinada reforma", tras considerar que "no hay otro mecanismo de controlar mejor" la pandemia, "se va a tener que atener a la Constitución y, por tanto, no podrá plantear mecanismos excepcionales de restricción drástica de derechos y libertades fundamentales y no podrá superar o esquivar el necesario control judicial a determinadas mediadas".

"No vayamos a hacer de la excepción, la norma. Hay que buscar un equilibrio y en la búsqueda de ese equilibrio nos van a encontrar todos, incluso cuando se producen discrepancias", como las que hay entre el Gobierno central y el vasco.

RESPETA ABSOLUTAMENTE

En este sentido, ha dicho "respetar absolutamente la posición del lehendakari" y ha subrayado que, aunque el Gobierno pueda "discrepar", entiende que su postura está "guiada por el mejor servicio posible a los ciudadanos vascos".

En este sentido, ha añadido que "las opiniones del Gobierno Vasco "no caen en saco roto, son acogidas aun desde la discrepancia y mueven a la necesaria reflexión sobre cómo mejor servir a los intereses de la ciudadanía".

"Quisiera que todo el mundo tuviera la confianza, la tranquilidad de que las medidas que tomamos son las adecuadas en cada momento, pero son siempre elementos sujetos a revisión", ha manifestado Miquel Iceta, que ha dicho entender "la especial sensibilidad" mostrada por el Gobierno Vasco porque la evolución de la pademia "no está siendo homogénea" en las comunidades.

En todo caso, ha reiterado su convencimiento de que "la reflexión que hace el lehendakari está basada en el mejor conocimiento de la situación del País vasco y en su voluntad de servir a la sociedad vasca". "No otros motivos", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que "contrasta mucho" la opinión del lehendakari con "la de otros que quisieran que se prorrogase el estado de alarma para poder votar en contra en el Congreso". De este modo, ha contrapuesto su "comportamiento institucional exquisito" con "elementos que tienen que ver más con la erosión" del adversario político.

GANÓ "MENOS"

Finalmente, ha asegurado que el hecho de no prorrogar el estado de alarma no ha tenido que ver con no contar el Gobierno con mayoría en las Cortes. Según ha indicado, si el Ejecutivo hubiese considerado que era necesario extender el estado de alarma, "habría ido al Congreso a pedir la correspondiente autorización". "Si no lo hemos hecho es porque no lo estimamos necesario", ha asegurado.

Por otro lado, ha negado una posible incidencia de los resultados de las elecciones de Madrid y ha apuntado que considera que "muchos factores" influyeron en el voto de los ciudadanos, pero, en este asunto, le parece que lo que ganó fue "menos estado de alarma, no más".