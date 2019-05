Iceta se descarta como nuevo ministro: No pararé hasta que sea president

DEBATE CATALUÑA

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este jueves que su carrera política sigue estando en Cataluña y se ha descartado como ministro de un futuro Ejecutivo socialista presidido por Pedro Sánchez: "Yo no, hasta que no llegue a presidente de la Generalitat no pararé".,En declaraciones a TV3, Iceta ha abogado por un Gobierno socialista en solitario con "apoyos externos", ya que, a su juicio, "un Gobierno de coalición no sería la mejor forma de garantizar la e