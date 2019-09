Iceta descarta un acuerdo PSOE-Cs "en los términos" que plantea Rivera

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que "no habrá un acuerdo del PSOE con Ciudadanos en los términos que Ciudadanos está planteando", y ha recordado las referencias del líder naranja, Albert Rivera, a una aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña de forma "permanente".

"Veo a Albert Rivera en una dirección muy difícil de modificar. Si tú has ido por la vida con el 155 permanente, de la forma que lo ha hecho, creo que es imposible que ahora de golpe y porrazo se olvide", ha sostenido en una entrevista en Ser Catalunya.

Y ha subrayado: "El 155 permanente no existe. Digámoslo claro: es anticonstitucional. Y yo ya estoy hasta el gorro de todos los que se llenan la boca hablando de la Constitución y parecen, o bien no haberla leído o bien no haberla entendido. Por lo tanto, con esta política nosotros no nos podemos poner de acuerdo".

Aunque ha sugerido que unos malos resultados en las elecciones del 10 de noviembre podrían llevar a Ciudadanos a "alguna reflexión", ha cuestionado que esta les haga "olvidar" su "obsesión" de los últimos meses, que pasa por el "sorpaso al PP" para "encabezar la derecha".

En relación al conflicto catalán, Iceta ha subrayado que la propuesta de los socialistas pasa por el "diálogo" y por hallar una "solución política", pero ha puntualizado que "si se rompe la legalidad" tras la sentencia del "procés" "no habrá un Gobierno que mire hacia otro lado, gobierne quien gobierne".

Sobre el salto de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, a la política nacional, Iceta ha defendido que puede implicar "ventajas" y "algún inconveniente".

"Será lo que la gente quiera. Que tengan mucha opción o diversas opciones tiene ventajas y luego puede tener algún inconveniente; partidos que sacan votos, pero que no los traducen en escaños", ha reflexionado.

Iceta ha reaparecido este lunes en una entrevista radiofónica tras unos días de baja por una operación de carácter leve en el cuello.