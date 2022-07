Iceta defiende que se pueda hablar catalán en el Congreso de los Diputados

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha defendido que se pueda hablar catalán en el Congreso de los Diputados, ya que España "es un país con cuatro lenguas, todas iguales", y además Cataluña "es una pieza especial y requiere un trato específico" y un "reconocimiento y respeto a su identidad".

En declaraciones a RAC1, el dirigente del PSC ha sido preguntado sobre las reclamaciones históricas de que el catalán y otras lenguas más allá del castellano puedan usarse de forma oficial en la Cámara Baja por parte de los diputados.

"Yo creo que se debería poder hablar (catalán), sí. Deberíamos encontrar las maneras. Primero deberíamos perfeccionarlo en el Senado y después avanzar", ha señalado.

España, ha argumentado Iceta, es "un país con cuatro lenguas, todas iguales", pero Cataluña es "una pieza especial, que requiere un trato específico" y el "reconocimiento y respeto" a su "identidad". "Y si España quiere ser fiel a sí misma, debe hacerlo", ha insistido.

"Para mucha gente en Cataluña, y me incluyo, el reconocimiento de nuestra identidad, personalidad, lengua y cultura es muy importante. No tengo problema en considerarme español, ahora bien: no puedo considerarme español si Cataluña no es respetada como comunidad nacional, nación, nacionalidad, dígale como quiera", ha agregado.

"LO MÍNIMO QUE PUEDE DECIR FEIJÓO ES QUE NO VOLVERÁ A PASAR"

Por otro lado, Iceta se ha referido a las conversaciones en 2017 del excomisario José Manuel Villarejo con la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, respecto a las que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer en Barcelona que son audios de hace "diez, ocho, siete, seis años" que "no tienen mucho recorrido" judicial y no le "producen ningún nerviosismo".

Iceta ha respondido a Feijóo que "el problema no es ponerse nervioso, es que tu partido ha hecho presuntamente unos delitos muy importantes, y lo mínimo que podrías decir es que contigo esto no pasaría. Y no lo ha dicho. Eso es lo gordo".

"El PP pensó en un momento determinado que un problema político se podría resolver de forma no política, y además parece que además se puede haber cometido presuntamente un delito -ha apuntado el ministro-. Lo mínimo que se puede pedir a Feijóo es decirnos que si tú mandas no volverá a pasar. Porque si no lo dices, tenemos todo el derecho a pensar que, cuando mandes, volverá a pasar".

A su juicio, el dirigente popular "no calibra suficiente, quizás no se ha dado cuenta que es presidente del PP y aspira a presidir el Gobierno de España. Por lo tanto, lo mínimo que puede pedir es que diga 'yo no sé si esto pasó o no, pero conmigo, cosas así, no pasarán nunca'. Hubiera quedado como un señor. Creo que ha perdido una oportunidad. Espero que tenga más y al final acierte".