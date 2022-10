Iceta: "Debe buscar apoyos quien los necesita en el Parlament"

El ministro de Cultura y dirigente del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este sábado ante la negativa de ERC de contar con el apoyo de los socialistas catalanes tras la salida del Govern catalán de JxCat que "quien debe buscar apoyos es quien los necesita en el Parlament".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dejado hoy la puerta abierta a una prórroga presupuestaria de cara a 2023 si JxCat no apoya las cuentas, puesto que los republicanos no contemplan buscar el aval del PSC, partido que ha dicho que "no están comprometidos con el final de la represión", aunque ha asegurado que la formación que lidera Salvador Illa ha tenido y tendrá "muchas oportunidades" para demostrar su posición respecto a este tema.

Ante esta negativa, Iceta, que ha asistido este sábado al Festival de Cine Fantástico de Sitges, ha afirmado que "quizá entonces no hace falta (dar apoyo al Govern)" y ha añadido: "Si un gobierno que tenía 65 diputados que le daban apoyo ya hacía aguas, ahora con sólo 33 es difícil que se aguante bien".

El ministro ha reiterado que el PSC mantiene su posición desde el inicio de la legislatura de "mano extendida y de disposición a trabajar conjuntamente, pero aquí la iniciativa lógicamente la debe adoptar el presidente de la Generalitat".

Preguntado por una equivalencia de la crisis del Govern en el programa del festival de Sitges de la crisis de gobierno, Iceta ha dicho que, si le aprietan, diría que "más bien es una comedia de enredo".

Ha recordado que "los gobiernos a veces tienen dificultades, los gobiernos de coalición tienen más, pero no se debe perder de vista que el principal objetivo es el servicio a la ciudadanía; por tanto, todo lo que pase debería tener una explicación y todo lo que pase se debería explicar en función de los intereses de los ciudadanos y no de otras cosas, y lamentablemente no siempre es así", ha subrayado.

Iceta ha explicado su presencia en Sitges porque "aunque el mundo del cine lo sabe, quizá la población en general no sabe que es el principal festival del mundo de cine fantástico, que se hace eco de los diferentes acentos del género".