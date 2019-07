Iceta critica que Unidas Podemos consulte sobre un acuerdo inexistente

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticado que Unidas Podemos haya puesto en marcha una consulta sobre un acuerdo inexistente, "que no se sabe cuál es", y ha defendido que los morados y el PSOE deben "hablar de contenidos" antes de concretar otros asuntos.

"Ahora dicen que hacen una consulta sobre un acuerdo que no se sabe cuál es. Recuerdo que cuando hicimos un acuerdo con Ciudadanos se consultó con las bases del partido, pero el acuerdo existía. Podías ir a la web y podías leer cuáles eran los contenidos del acuerdo. En esas condiciones tiene sentido pedir si se comparte o no el contenido", ha apuntado durante la clausura de la escuela de verano de los socialistas catalanes.

Para Iceta, resulta comprensible que se hayan alzado voces dentro de la formación que lidera Pablo Iglesias diciendo que "la consulta es una broma" y que, en consecuencia, no participarán.

En este sentido, ha subrayado que se tiene que ir "con mucho cuidado" con el uso de los "mecanismos democráticos" para garantizar que son "mecanismos de participación y no mecanismos para refrendar lo que una dirección ya ha decidido". "Con esto tenemos que ser muy cuidadosos todos los partidos", ha recalcado.

El líder del PSC ha sostenido que aún "hay tiempo" para que el PSOE y Unidas Podemos sellen un pacto que permita la reelección de Pedro Sánchez, si bien ha avisado: "No nos dejaremos atrapar ni por falsas polémicas ni por descalificaciones".

"Llegaron a decir que esto era un corta y pega antes de poderlo leer. Así no se hace política, así se hacen tuits. Y nosotros queremos hacer política, queremos cambiar la sociedad y queremos acercarnos a un ideal de sociedad guiada por unos valores que no son los de la propiedad, el egoísmo y la depredación de la naturaleza. Por lo tanto, si nos dejan haremos de nuevo esa alianza roja, verde y violeta", ha continuado.

En un acto en el que también ha participado el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, Iceta ha resuelto: "No hay otra alternativa o mayoría en el Congreso de los Diputados. Pedimos a los progresistas que participen de un acuerdo de progreso, y a los que no son progresistas, que no se opongan a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas".