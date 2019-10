Iceta cree que Sánchez "blanquearía" a Torra si le cogiera el teléfono

El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "blanquearía" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, si le cogiera el teléfono para una "negociación política" que, en su opinión, no es factible en las circunstancias actuales.

En una entrevista en Ser Catalunya, el dirigente socialista ha sostenido que, a tres semanas de unas elecciones generales, el Gobierno actual, que está en funciones, "no está habilitado para hacer una negociación política".

Al ser preguntado si Sánchez debería responder a las llamadas telefónicas del presidente catalán, ha dicho: "¿Para qué? Para blanquear a alguien, en este caso al presidente Torra, que ya en agosto nos dijo que la próxima etapa era de confrontación?".

El líder del PSC ha asegurado que, aunque solo le respondiera por cortesía, sin negociar, "ya habría quien diría, mira ya hablan, ya está", cuando "no es verdad".

En su opinión, se mandaría un mensaje equívoco a parte de la sociedad, que debe saber que no hay diálogo entre el Gobierno y la Generalitat porque el Govern aún "no se ha tomado la molestia" de decir que "no repetirá los errores de la unilateralidad y la ilegalidad".

En este sentido, Iceta ha criticado que, tras los disturbios sucedidos en algunas protestas contra la sentencia del 'procés', Torra no ha respondido aún a las tres peticiones que le hicieron los socialistas: Que condene la violencia sin dejar "grietas a la interpretación", que cierre filas con los Mossos d'Esquadra y que convoque a los demás partidos políticos catalanes.