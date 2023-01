Iceta cree que el procés tal y como se ha conocido ha acabado

El ministro de Cultura y presidente del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, cree que el procés tal y como se ha conocido, "de desobediencia y de intento de cambiar la legalidad por mecanismos no legales", se "ha acabado".

Y descarta que vaya a convocarse una nueva consulta en Cataluña porque no lo permite la Constitución. "Yo creo que (Pere Aragonés) lo sabe también", ha señalado a preguntas de los periodistas en una visita a Cantabria.

Iceta ha señalado que no han sido ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los primeros en hablar del final del procés, porque ha recordado que el primero fue Jordi Sánchez cuando era secretario general de Junts per Catalunya.

"Es una conquista que se ha logrado a través del diálogo y por la tenacidad y el planteamiento que ha hecho Pedro Sánchez", ha afirmado Iceta, quien asegura que con el presidente del Gobierno "se ha conseguido que la ley se cumpla en el conjunto del territorio (catalán), como debe ser".

Y sobre la reforma del delito de malversación, ha pedido "ser muy respetuosos y aceptar lo que es obvio, que finalmente la decisión la deberá tomar el Tribunal Supremo", en relación a los condenados por el procés que han pedido la revisión de su sentencia.

A la pregunta de qué supondrá para los próximos comicios autonómicos y municipales, Iceta cree que afectará "muy positivamente" al PSOE en las elecciones.

"Yo creo que muchos españoles no querían tener una situación de enfrentamiento con Cataluña y eso ha cambiado, pero créanme si les digo que las decisiones que se toman no se hacen pensando en las elecciones, si no en Cataluña, en España y en el futuro del país", ha añadido.