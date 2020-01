Iceta cree que la JEC debería haberse inhibido sobre inhabilitación de Torra

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este martes que la Junta Electoral Central (JEC) "habría hecho muy bien en inhibirse" sobre la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, al saber que la decisión última sobre su caso le corresponde al Tribunal Supremo (TS).

"Hasta que el Supremo no resuelva no es una sentencia firme", ha asegurado Iceta en declaraciones a TV3.

Precisamente este martes los letrados del Parlament han emitido un informe jurídico que avala la continuidad de Torra como diputado y presidente de la Generalitat, tras indicar que las competencias de la Administración electoral (la JEC) lo son solo "en relación a los procesos electorales en curso y hasta que concluyen".

Este martes además la Mesa del Parlament decide sobre la situación de Torra, a quien Cs exige retirar el escaño como diputado, mientras que el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, prevé impulsar un recurso ante el TS contra la retirada de su credencial como diputado.

Iceta ha apuntado que la Mesa "tiene la oportunidad" de interponer este recurso ante el TS, una medida que planteó el PSC en una resolución que se votó en el pleno del pasado 4 de enero y que no salió adelante.

"Para la mejor defensa del interés de todos y de las propias instituciones entendemos que hasta que no haya esta decisión judicial firme es mejor no proceder y no adelantarse a los acontecimientos", ha desarrollado.

Los socialistas catalanes defenderán así "lo que dice el Estatut, la Ley de Presidencia y el Reglamento del Parlament", que es que una de las posibles causas de inhabilitación de un diputado es que haya una sentencia firme.