Iceta cree que un gobierno PSOE-Podemos puede ofrecer diálogo en Cataluña

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado este sábado su convencimiento de que el gobierno que proponen el PSOE y Unidas Podemos (UP) es el que está capacitado para ofrecer diálogo en Cataluña.

Iceta ha hecho estas declaraciones en la pequeña localidad de Moià de Montcal (Girona), donde ha acudido al homenaje que se organiza cada año ante la tumba del exministro socialista asesinado por ETA Ernest Lluch, y al que también han asistido la hija de Lluch, Eulalia, así como diferentes representantes del socialismo catalán.

Los reunidos a las puertas del cementerio se han encontrado con pintadas independentistas en contra del PSC cuando se cumplen diecinueve años de la muerte de Lluch.

El dirigente de los socialistas catalanes ha recordado en su intervención que el que fuera ministro socialista se caracterizaba por su capacidad de "diálogo" y ha insistido en que España necesita "un gobierno capaz de dialogar".

Iceta incluso ha asegurado que reconocería esa virtud, si la demostrase, a un hipotético gobierno conservador, pero ha subrayado que quien puede ofrecerla, "y es creíble", es el gobierno que proponen PSOE y Podemos.

El primer secretario del PSC ha ido más allá y ha destacado que, en todo caso, no ha encontrado "a nadie" que diga que el conflicto en Cataluña se puede resolver sin diálogo.

Como ha expresado poco antes en Barcelona tras votar en la consulta sobre el preacuerdo entre PSOE y Podemos, Iceta ha restado trascendencia a la forma de vehicular esas negociaciones y, después de ironizar sobre si se utilizarán "sillas o taburetes", ha añadido que si les viese Ernest Lluch les reñiría.

La razón es que "el diálogo es sobre todo una voluntad de entendimiento que no puede estar nunca condicionada a un entorno, es absurdo".

Ha admitido que comporta exigencias, porque "de entrada, pide respeto por las opiniones diferentes", que es lo que asegura que le preocupa "de verdad en estos momentos en la situación política catalana".

"No me preocupa la diversidad de opiniones o que sean radicalmente enfrentadas", sino la "capacidad para respetar la opinión diferente", ha manifestado Iceta antes de concluir que "la verdad, toda, no la tiene nadie".

Eulalia Lluch ha sido contundente en su discurso y ha lamentado que se critique al gobierno por negociar con formaciones como Bildu o ERC, porque entiende que actúan "dentro del marco constitucional".

Por contra, la hija del exminisro socialista se ha opuesto a uno de los lemas que se utilizan en algunas convocatorias de manifestaciones independentistas, el de "violencia y barbarie", porque entiende que les hace perder "toda la razón".

"ETA mató a unas mil personas con violencia y barbarie y los políticos, la sociedad, acabamos con esta barbarie", ha señalado, antes de mostrar su esperanza de que en Cataluña "no haya ni un solo muerto ni heridos graves".

La hija de Ernest Lluch ha pedido también diálogo y "empatizar" para buscar soluciones, algo que sería "el mejor homenaje" a su padre, ha subrayado.