Iceta cree que Gobierno debería pactar con ERC y los partidos de investidura

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado partidario este domingo de que el Gobierno de PSOE-UP vuelva a pactar los apoyos que necesita con ERC y los otros partidos que facilitaron la investidura.

En una entrevista realizada esta noche por TV3, el líder de los socialistas catalanes ha querido dejar claro que él es partidario de que el Gobierno vuelva a recuperar las alianzas iniciales.

Sobre el acercamiento del PSOE a Ciudadanos (Cs), Miquel Iceta se ha desmarcado del mismo al afirmar que él es partidario "de mantener los apoyos que hubo en la investidura, y a ser posible, ampliarlos".

Es más, ha afirmado, que él no ve "motivos" para que el PSOE no vuelva a buscar "el apoyo de ERC", aunque ha dicho "no haber entendido aún" porqué ERC no aceptó votar favorablemente las últimas prórrogas del estado de alarma por la Covid-19.

Ha reconocido, en todo caso, que no ayuda a restablecer el apoyo de ERC que la fiscalía esté pidiendo la revocación del tercer grado penitenciario de los presos independentistas, pero Iceta ha pedido tener presente que los fiscales actúan por su cuenta, y que "no tiene sentido" pensar que el PSOE pueda tener interés "en hostigar a ERC".

"La fiscalía toma sus decisiones, y algunas puedan parecer más razonables que otras", ha apuntado, antes de señalar que quedan vías por explorar como la de la reforma del delito de sedición del Código Penal "porque esto depende del Congreso de los Diputados".

Por lo que respecta a la mesa de negociación entre los gobiernos del Estado y catalán, el líder del PSC ha dicho ser favorable a que vuelva a reunirse aunque el clima preelectoral que ya se vive en Cataluña pueda "dificultar" las negociaciones.

En este punto ha recordado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijo que antes quería convocar una reunión de la parte catalana en la mesa, y que esta reunión "aún no la ha convocado".

"Torra ya ha dicho que no cree en ella", ha afirmado sobre la mesa del diálogo, y encima, ha añadido, "los períodos preelectorales no son los más proclives" ya que JxCat y ERC "se miran el uno al otro intentando aprovechar los errores de cada uno para buscar rédito electoral".

Según el líder del PSC, había la posibilidad de que, en lugar de una mesa entre gobiernos, fuese entre partidos, aunque ERC prefirió la primera.

En relación con las elecciones catalanas, Iceta ha pedido que tengan lugar "lo más pronto posible" ya que, en su opinión, "no tenemos un Govern que esté a la altura".

También ha confirmado que él piensa presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat por parte de su partido, el PSC, y que el candidato no será el ministro Salvador Illa, ya que este último está haciendo "un trabajo imprescindible en el Gobierno de España que aún no ha finalizado".