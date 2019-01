Iceta cree que PP y Cs alimentan a Vox y pide no darle llave de instituciones

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha acusado hoy a PP y Ciudadanos de "alimentar a la extrema derecha" de Vox y ha pedido en este sentido no entregar la "llave" de las instituciones a ese partido, del que ha advertido de que podría obtener también representación en el Parlamento de Cataluña.

En declaraciones a Efe, Iceta se ha mostrado "muy en contra" del acuerdo entre PP, Cs y Vox para conformar la mesa del Parlamento de Andalucía, un pacto que, ha lamentado, "parece que tendrá una continuidad en la configuración del Gobierno andaluz".

"PP y Cs han hecho algunas cosas mal. La radicalización de su discurso ha acabado alimentando a la extrema derecha, porque, cuando uno juega a ver quién es más radical de derechas, siempre hay algún otro que gana. Y puestos a radicalidad, ha habido ciudadanos que probablemente han votado la posición más extrema", ha opinado.

También ha afeado a esas formaciones que hayan "cometido el error" de "poner la llave de las instituciones en manos de un partido que es minoritario y extremista".

Iceta ha recalcado que el partido liderado por Santiago Abascal "se ha beneficiado de la radicalización del PP y Cs, que tenían miedo del ascenso de la extrema derecha, han extremado su discurso y han acabado alimentando a Vox".

El líder socialista catalán ha hecho un llamamiento a "no dejar que Vox tenga la llave de las instituciones y que no tengan posibilidad de decidir quién gobierna o no".

"Lo que pedimos -ha proseguido- es que se evite que la extrema derecha sea decisiva. Si un partido tiene representación parlamentaria, es porque muchos ciudadanos así lo han querido y hay que respetarlo. Ahora bien, una cosa es eso y la otra permitir que la extrema derecha decida sobre las instituciones".

Iceta ha augurado además que esa irrupción de Vox podría darse también en Cataluña en un futuro próximo: "Soy de los que cree que Vox tiene alguna posibilidad de obtener representación en el Parlament si hubieran elecciones", ha explicado.

El dirigente socialista ha recordado, por ejemplo, que a nivel local ha habido "fuerzas de extrema derecha" en Cataluña con presencia "muy significativa" en algunas localidades, como fue el caso de Plataforma por Catalunya, por lo que "no es un fenómeno absolutamente ajeno que surja de la nada".

Pero ha admitido, sin embargo, que el crecimiento de Vox no solo se debe achacar a la "radicalización del discurso" de PP y Cs, sino que hay que "ir más allá" para ver "hasta qué punto los partidos más tradicionales no hemos sabido dar respuesta a los problemas de la gente", que ha buscado una "falsa respuesta" en la extrema derecha.

"No sólo nos hemos de alarmar, sino dar una respuesta activa, que por un lado ha de ser que (Vox) no decida el color de las instituciones y que los demás partidos den respuestas fiables y útiles a los problemas de la gente", ha sentenciado.

Una encuesta de Sigma Dos para "El Mundo" señala hoy que el PSOE, con un 22,6 % de votos, obtendría entre 92 y 96 escaños y ganaría unas hipotéticas elecciones seguido del PP, Cs, Unidos Podemos y Vox, que se estrenaría en el Congreso con un 12,9 por ciento de intención de voto y entre 43 y 45 escaños.