Iceta ve en el Botànic II un "modelo de inspiración" pero descarta su extensión con "copias exactas"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado este domingo que el Pacto del Botànic II es "un modelo de inspiración" pero ha descartado que pueda trasladarse a España porque, ha explicado, "no creo nunca en modelos que se copian exactamente porque no se pueden replicar las condiciones".

Iceta se ha pronunciado así antes de entrar a las Corts para asistir a la toma de posesión de Ximo Puig como presidente de la Generalitat. Al respecto, ha comentado estar "muy feliz" por "la gentileza" de Puig de invitarle y ha destacado que el Pacte del Botànic es "una buen buena fórmula" a la que le ha deseado "toda clase de éxitoS estos cuatro años".

En ese sentido, ha comentado que el pacto del Botànic II es "propiamente valenciano" y ha funcionado "muy bien" y por eso "los ciudadanos lo han revalidado", por lo que considera, preguntado por si puede ser exportable a Madrid o Barcelona, que "puede ser modelo de inspiración, pero no creo nunca en modelos que se copian exactamente porque no se pueden replicar las condiciones".

En esta línea, ha defendido que "cada lugar debe encontrar su camino, su modelo y el esquema que dé más estabilidad a sus gobiernos". "Es un ejemplo de cómo las izquierdas deben colaborar pero no necesariamente en todas partes debe ser igual aunque en cualquier caso la colaboración ha de darse", ha recalcado Iceta, que ha apuntado que el problema es que en España "no hay mucha cultura de pactos".

Preguntado por los pactos de la derechas con Vox, ha insistido en que el PSOE no es partidario de que "la extrema derecha tenga las llaves de las instituciones" y ha lamentado que la política del PP y de Cs ha dado al partido de Santiago Abascal un protagonismo que los socialistas creen que "no merece". De todos modos, ha admitido, "a los demócratas no nos queda otra que aceptar los resultados electorales y los pactos que se establecen en democracia".

No obstante, ha advertido: "En Europa no se está entendiendo el por qué el partido conservador y liberal pactan con la extrema derecha lo que pasa en raras veces en los países de nuestro entorno".

"EL BOTÀNIC: GOBIERNO ESTABLE Y PROGRESISTA"

Por contra, ha celebrado que se haya vuelto a reeditar el Botànic en la Comunitat porque "ha sido muy positivo, ha proporcionado un gobierno progresista y valía la pena reeditarlo" porque "ha dado "estabilidad y da dado la vuelta a las políticas públicas" del PP.

Por último, cuestionado por si estaría a favor de cambiar el modelo por uno de segunda vuelta, ha argumentado: "Creo que lo que conviene es respetar la pluralidad y hacer mejores pactos, más estables y menos basados en los vetos y en las exclusiones mutuas".

Así, ha aclarado que "no cree que haya que modificar el sistema electoral a efectos de hacer gobiernos" aunque sí se ha mostrado favorable a "otros efectos al sistema como el alemán pero no tiene que ver con la confección de Gobiernos".