Iceta augura que "dentro de un tiempo" el Gobierno de España fijará una posición respecto a la reforma laboral

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha augurado que "dentro de un tiempo" el Gobierno de España fijará una posición y adoptará unos acuerdos en materia de reforma laboral.

Así, Iceta se ha referido a que en España hay poca tradición de gobiernos de coalición, una fórmula que exige un "esfuerzo muy grande" de trabajo interno y de coordinación, y ha añadido que a veces las "discrepancias" pueden aflorar y generar una percepción de "problemas o dificultades".

"Yo estoy convencido de que sabremos superarlas siempre que el Gobierno haga lo que es su obligación: pensar en lo que es fundamental, que es el servicio a los ciudadanos españoles", ha aseverado el ministro de Cultura y Deporte a preguntas de los medios en Mérida por la negociación de la reforma laboral en el seno del Ejecutivo nacional.

De esta forma, en tono irónico, ha insistido en que desde que lleva en el Gobierno ha vivido "crisis y días del juicio final varios", momento en el que ha recordado que se llegó a decir que la imposibilidad de acordar una Ley de Vivienda iba a suponer una "sentencia de muerte" para el Ejecutivo central, aunque finalmente el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes dicha norma.

"Cuando usted formulaba la pregunta me venía a la cabeza el título de uno de los mejores discos de una banda que siempre me gustó, que es Supertramp, que es 'Crisis?, What crisis?'", ha apuntado Iceta.

En este sentido, ha recalcado que al Gobierno le interesa tener una reforma laboral que "restablezca los equilibrios rotos" a causa de la "contrarreforma" del PP y pensar en la "mejor manera posible de contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo, las dos cosas".

"Desde este punto de vista me atrevo a decir que las noticias que vamos conociendo y las que conoceremos en materia de creación de empleo apuntan a que las cosas se están haciendo bastante bien", ha apuntado.

Miquel Iceta ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida, junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras un encuentro mantenido entre ambos en la sede de Presidencia.