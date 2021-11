Iceta apuesta por combinar "medidas de ámbito diverso" y no sólo cuotas en la ley audiovisual

Prevé aprobar el Estatuto del Artista en 2022 y pide no temer la cocapitalitad cultural

El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno, Miquel Iceta, ha apostado este lunes por combinar "medidas de ámbito diverso" y no sólo cuotas en la futura ley del audiovisual para promover la presencia del catalán, el vasco y el gallego en las plataformas digitales.

El ministro considera que la mejor solución sería llevar a cabo esta combinación de medidas ante "la dificultad que hay en el mundo actual de hacer prevalecer determinados criterios en el mundo audiovisual", y ha puesto como ejemplo la Ley del Cine catalana, que pese a establecer unas cuotas de doblaje del 25%, sólo se llega al 3%.

"A veces no es suficiente con proclamar las cosas ni con ponerlas en una ley", ha sostenido el titular de Cultura y Deportes.

En materia cultural, prevé aprobar el Estatuto del Artista antes de terminar el 2022 y ha defendido el convenio de cocapitalidad cultural y científica de Barcelona, alegando que "aún da miedo y hay quien quiere aprovecharlo para enfrentar territorios".

"El compromiso del Gobierno, y en base a las conversaciones que he tenido con las ministros implicados, a lo largo de 2022 conseguiremos aprobar los elementos centrales del Estatuto del Artista", ha asegurado en el Forum Europa, tras recordar que hay una comisión interministerial trabajando en ello y que conllevará la modificación de decenas de reformas de leyes específicas.

También ha explicado que se inclinan por esta microcirurgía normativa y no por impulsar una ley propia para promover que los creadores "puedan ejercer su trabajo en un marco estable, con una remuneración digna y que la sociedad se beneficie de ello".

Según Iceta, los artistas no tienen un régimen de ingresos permanente o estable, por lo que considera que no se les debe aplicar la misma legislación que se aplica a actividades económicas de otro orden.

Tras advertir de que la cultura y el deporte han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia, quiere impulsar un "renacimiento cultural" a través del pacto y los acuerdos con todos los sectores implicados y con la sociedad civil.

Así, ha situado entre los ejes de su agenda política la mejora del marco regulador de la cadena de valor artística, lo que conlleva la protección de la propiedad intelectual y los derechos de los artistas y creadores hasta que se consume y compra un determinado producto.

También quiere defender el concepto de que la cultura y el deporte "no piden nada y ofrecen mucho", y ha negado que él regale nada en este ámbito y que se limita a cumplir con lo que recogen los PGE, en relación a los que le reprochan haber destinado 20 millones de euros de inversión, vía real decreto, a diversas entidades para la capitalidad cultural y científica de Barcelona.

"Aún da miedo la idea de cocapitalidad, la promoción de la ciencia y la cultura, y aún hay quien quieren aprovecharlo para enfrentar territorios, sociedad, y para hacer imposible el diálogo", ha lamentado Iceta, que ha concretado que es el Ayuntamiento de Barcelona el que decide donde se destinan estos 20 millones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"ESTO ES FEDERALISMO"

"Esto es federalismo", ha añadido Iceta, que ha defendido que beneficiar a Barcelona equivale a beneficiar al resto de España.

Mientras las grandes instituciones culturales del Estado tienen sede en Madrid, Iceta ha explicado que en Barcelona hay consorcios, pero el Estado no es el titular directo de los grandes museos e instituciones, por lo que "es lógico que quiera complementar con aportaciones el reconocimiento de la cocapitalidad".

Con el compromiso de mantener la partida de la cocapitalidad mientras sea ministro, considera que es bueno que España reconozca el papel de Barcelona para el conjunto del país: "Tengo una idea de España en la que Catalunya es protagonista en beneficio de todos"

"EL TICKET MADRID-BARCELONA ES IMBATIBLE"

Para Iceta, "el ticket Madrid-Barcelona es imbatible", y por ello es partidario de que las ofertas culturas favorezcan sinergias entre ambas ciudades.

Al preguntársele si es partidario de ubicar una subsede en Barcelona del Museo Nacional del Prado, ha explicado que no son partidarios de ello pero sí de la posibilidad de ceder obras de forma temporal, y cree que en la capital catalana hay edificios y equipamientos para poder albergarlas, deslizando ejemplos como el del Banco de España, sin darlo por hecho.

"La plaza Catalunya me gusta y poner las cosas en el centro de la ciudad me gusta. Y que se pueda llegar en coche también me gusta", ha remarcado el ministro, que ha llamado a recuperar la Barcelona del ya exalcalde Pasqual Maragall y de los Juegos Olímpicos de 1992.

Aunque descarta ser el alcaldable del PSC en Barcelona en las elecciones, considera que hay que recuperar "la fuerza, el prestigio y la capacidad de atracción" que tenía la ciudad, y cree que esto tiene mucho que ver también con el turismo, el arte, la cultura y el humanismo.

"PIQUÉ LA TOCABA"

Para explicarse, ha asegurado estar de acuerdo con lo que dijo recientemente el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué sobre Madrid: "Escuché a Piqué diciendo que en Madrid se respira el dinamismo y la fuerza que me gustaría para Barcelona. Piqué la tocaba".

También ha explicado que en las próximas semanas llevarán la nueva ley del deporte al Consejo de Ministros, ha recordado la revisión que han hecho de la Ley Antidopaje y ha destacado el papel que juega el FC Barcelona en diversos ámbitos, como el turístico y cultural; en un acto en el que estaba presente el presidente del club, Joan Laporta.

"Espai Barça, adelante. Barça, adelante. Al Madrid también. Madrid, adelante, y en el campo que diriman quién es el mejor. Todo esto es un motor para el país", ha resaltado Iceta, que ha añadido que le encantaría que la selección española jugara alguna vez en Barcelona, y que tuvieran una recepción fraternal.