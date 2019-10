Iceta no apoyará la moción de censura de Lorena Roldán por "propagandística" y "oportunista"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho a Ciudadanos que no apoyará la moción de censura de Lorena Roldán, a la que ha llamado "fracasada", porque "los números no dan" y se trata de una "operación propagandística" y "oportunista" que solo busca revertir las malas expectativas electorales de los naranjas para el 10N.

En su intervención en el debate de la moción de censura de Ciudadanos contra el presidente catalán, Quim Torra, Iceta ha replicado con un tono contundente a las constantes apelaciones de la candidata alternativa a la Generalitat, que le había pedido en numerosas ocasiones que cambie la abstención por un "sí" en la votación que tendrá lugar este lunes en la cámara catalana.

"Algunos esforzados propagandistas de su moción, de su grupo -Ciudadanos- y también del PP han llegado a decir que hoy elegimos entre Torra y libertad, entre Torra y convivencia o entre Torra y concordia. Mire, eso no es cierto. Es un error considerar que solo son demócratas o que solo defienden la convivencia y la concordia quienes piensan como ustedes. Perdonen, es un planteamiento totalitario", ha dicho.

Además, el líder del PSC ha mostrado su posición a través de la red social de Twitter.

Raons per censurar el president Torra, moltíssimes.

Possibilitats que aquesta moció obligui al seu relleu, cap.

Confiança en la seva capacitat com a alternativa, cap.

És per això que ens abstindrem.#Parlament#AhoraEspaña#AraAvançar pic.twitter.com/LANW4yTyQ2