Iceta apoya tramitación de indultos y ve imprescindible reforma Código Penal

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha apoyado este jueves la tramitación de los indultos a los presos independentistas por parte del Gobierno ya que no hacerlo, ha dicho, "sería prevaricación", y ha considerado "imprescindible" la reforma del delito de sedición en el Código Penal.

En unas declaraciones a TVE, el líder del PSC ha recordado "el lío" que se provocó en 2017 cuando él indicó que los presos podían ser indultados, mientras que ahora ya se han empezado a tramitar, que es algo que considera como "normal" porque "el Gobierno no puede dejar de tramitar unas peticiones de indulto".

"No puede meter estas peticiones en un cajón, estaría prevaricando si lo hiciera", ha subrayado Miquel Iceta, que sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre si los indultos tienen que concederse cuando finalice la tramitación o no.

Ha recordado, sin embargo, que los líderes independentistas llevan ya tres años en prisión, una situación personal "que es durísima" para cualquier persona que tenga que vivirla, y ha apuntado que "somos muchos los que consideramos que hay que dar pasos adelante para solucionar el problema".

Sobre la vía que también está en marcha de reforma del Código Penal para limitar o suprimir el delito de sedición, Iceta se ha mostrado partidario de esta modificación, especialmente, ha dicho, porque "hay que homologar las leyes con las de la UE", y en "ningún otro país de Europa hay este tipo de delito".

Con respecto a la negociación de los Presupuestos del Estado, Miquel Iceta ha afirmado que no le parece mal "que se haga un esfuerzo de diálogo con todos" los grupos, si bien él considera preferible "mantener los apoyos" que posibilitaron la investidura del presidente Pedro Sánchez.

"Los Presupuestos deben aprobarse con una mayoría lo más alta posible", ha subrayado el primer secretario del PSC, que hablando sobre la situación preelectoral en Cataluña, ha dicho "no entender" qué gana JxCat y el presidente Quim Torra con no convocarlas antes de que pueda ser inhabilitado. EFE