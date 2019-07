Iceta apela a Podemos a apoyar la investidura con un acuerdo programático

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha apelado a Unidas Podemos a ser "pragmáticos" y "mirar al futuro" y facilitar la investidura del candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, solo con un acuerdo programático.

"Ahora lo importante no son los reproches, es el futuro, y el futuro pasa por no bloquear la investidura y negociar contenido programático. Es el planteamiento que curiosamente he visto de IU", ha declarado a los medios durante su participación en la universidad de verano de las juventudes socialistas.

"No se trata de un ultimátum, solo de una aproximación pragmática", ha añadido el también presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, que ha dicho no "renunciar" a la posibilidad de que se pueda cerrar un pacto de gobierno con la formación morada.

Sin embargo, Iceta ha apuntado que él ya predijo las "dificultades" de un ejecutivo de coalición y apuntó más bien a la fórmula "de un Gobierno a la portuguesa o la danesa".

"Se ha perdido una oportunidad pero la batalla no ha acabado", ha afirmado Iceta, que ha valorado que algunos de los "errores" de Unidas Podemos al no apoyar la investidura de Sánchez este jueves fue centrarse más en los cargos que en el programa y "no calibrar la oportunidad histórica de construir el primer gobierno de coalición de izquierdas de España".

"Hay tiempo de negociar", ha añadido el dirigente socialista, que ha dicho a continuación: "Pero hay una cosa que debería ser ya moneda común, y es la voluntad de no bloquear la investidura".

Junto al primer secretario del PSC ha participado de la jornada de debate y reflexión en Castellnou de Bages la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, quien ha recordado a ERC que si tuvieron que celebrarse elecciones el 28A es porque los republicanos "no aprobaron los presupuestos más progresistas de la historia de España".