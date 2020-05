Iceta afirma que no quiere aprovechar la crisis para "erosionar" al Govern

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este miércoles que no es su intención aprovechar la actual crisis del coronavirus para "erosionar" al Govern porque es "absolutamente lo contrario" a lo que deben hacer los políticos.

En declaraciones a TV3, Iceta ha aseverado que la pandemia "ha sorprendido y desbordado" a todos los Gobiernos y que éstos fueron reaccionando "a medida que fueron conociendo" su alcance y a medida que los médicos iban actualizando sus posiciones.

El pasado lunes, el PSC planteó por carta al resto de grupos a creación de una comisión parlamentaria para abordar la reconstrucción de Cataluña tras la pandemia, y ayer apoyó en la Junta de Portavoces la creación de una comisión de investigación sobre las residencias en Cataluña.

"Pedir un pleno no es ir contra el Govern. Pedir una comisión de investigación no es ir contra el Govern. Es intentar aclarar algunas cosas que el propio Govern ha aceptado que no han funcionado bien. Pero no con espíritu de venganza o de beneficio político", ha apuntado el dirigente socialista al respecto.

Por ello, ha apuntado, al ser preguntado por si es partidario de llevar ante Fiscalía las conclusiones de esa comisión de investigación (que todavía no se ha constituido), que "judicializar los problemas" no es la solución y que a los políticos no les toca "llevar a la justicia" estos elementos sino hacer "un esfuerzo de mejora".

Iceta ha reiterado que la declaración del estado de alarma no ha supuesto ninguna merma competencial para Cataluña, sino al contrario, ya que ha ganado capacidad de intervención sobre el sector sanitario privado y las residencias privadas.

Preguntado por cuándo deberían celebrarse elecciones en Cataluña, ha indicado que ahora la prioridad tiene que ser la lucha contra la pandemia, si bien ha matizado que el horizonte electoral avanzado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, una vez se aprobaran los presupuestos "no está claro".

"Estamos pendientes de una decisión del Tribunal Supremo (...) que podría inhabilitar al 'president'. (...) Son demasiadas incógnitas, demasiada división dentro del Govern, y creo que sería bueno que el presidente de la Generalitat señalase el horizonte electoral que él considera más adecuado", ha remachado. EFE

